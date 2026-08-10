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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Pundi X, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Pundi X, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ Pundi X (PUNDIX) за сегодня

Технический анализ Pundi X (PUNDIX) за сегодня

Страница анализа Pundi X предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике PUNDIX, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Pundi X ниже.

Изменение цены Pundi X (PUNDIX)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,07876--+4,87%-6,85%-49,09%
Узнайте больше о цене Pundi X

Технические индикаторы Pundi X

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Pundi X на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная продажа
Продажа 19
Нейтрально 3
Покупка 4
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 14Нейтрально 0Покупка 0
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 5Нейтрально 3Покупка 4
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,07836
0,07834
R2
0,07834
0,07832
R1
0,07831
0,0783
PP
0,07829
0,07829
S1
0,07826
0,07827
S2
0,07824
0,07825
S3
0,07821
0,07824

Рыночные сигналы Pundi X

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,03M
$1,96 M
$1,99 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,03 M
3-дневные активные продажи
$0,02 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,05 M
7-дневные активные продажи
$0,05 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Pundi X

Чистый притокЦена PUNDIXUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,01 M0,08
2026-08-09-$0,02 M0,08
2026-08-08$0,00 M0,08
2026-08-07$0,00 M0,08
2026-08-06$0,03 M0,08

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Pundi X

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
PUNDIX/USDT
$0,07873
$0,07873$0,07873
-0,08%
698.32K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор PUNDIX в USD

Сумма

PUNDIX
PUNDIX
USD
USD

1 PUNDIX = 0,07876 USD

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