Технический анализ pumpBTC (PUMPBTC) за сегодня
Изменение цены pumpBTC (PUMPBTC)
|Текущая цена
|24ч
|7 дн.
|30 дн.
|90 дн.
|$0,010923
|--
|+5,23%
|+14,18%
|-31,65%
Технические индикаторы PumpBTC
Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот PumpBTC на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.
|Скользящие средние:
|Нейтрально
|Продажа 6
|Нейтрально 1
|Покупка 7
|Технические индикаторы:
|Продажа
|Продажа 7
|Нейтрально 3
|Покупка 2
Рыночные сигналы PumpBTC
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
Поток капитала PumpBTC
|История
|Чистый приток
|Цена
|2026-08-04
|$0,00 M
|0,01
|2026-08-03
|$0,00 M
|0,01
|2026-08-02
|$0,00 M
|0,01
|2026-08-01
|$0,01 M
|0,01
|2026-07-31
|$0,00 M
|0,01
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
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