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Технический анализ pumpBTC (PUMPBTC) за сегодня

Технический анализ pumpBTC (PUMPBTC) за сегодня

Страница анализа pumpBTC предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике PUMPBTC, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе pumpBTC ниже.

Изменение цены pumpBTC (PUMPBTC)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,010923--+5,23%+14,18%-31,65%
Узнайте больше о цене pumpBTC

Технические индикаторы PumpBTC

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот PumpBTC на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 13
Нейтрально 4
Покупка 9
Скользящие средние:НейтральноПродажа 6Нейтрально 1Покупка 7
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 7Нейтрально 3Покупка 2
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,01096
0,01095
R2
0,01095
0,01095
R1
0,01095
0,01095
PP
0,01094
0,01094
S1
0,01094
0,01094
S2
0,01093
0,01094
S3
0,01093
0,01093

Рыночные сигналы PumpBTC

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,44M
$3,61 M
$4,06 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,02 M
3-дневные активные продажи
$0,02 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,05 M
7-дневные активные продажи
$0,05 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала PumpBTC

Чистый притокЦена PUMPBTCUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-04$0,00 M0,01
2026-08-03$0,00 M0,01
2026-08-02$0,00 M0,01
2026-08-01$0,01 M0,01
2026-07-31$0,00 M0,01

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
PUMPBTC/USDT
$0,010923
$0,010923$0,010923
-1,83%
6.45M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор PUMPBTC в USD

Сумма

PUMPBTC
PUMPBTC
USD
USD

1 PUMPBTC = 0,010923 USD

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