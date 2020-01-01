Токеномика PumpAI (PUMPAI) Откройте для себя ключевую информацию о PumpAI (PUMPAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PumpAI (PUMPAI) PumpAI – это революционная платформа, призванная упростить создание мемкоинов благодаря силе искусственного интеллекта. Независимо от того, являетесь ли вы новичком в криптовалютном пространстве или опытным пользователем, PumpAI позволяет легко разрабатывать, запускать и управлять собственными токенами. Основываясь на успехе Pump.Fun, PumpAI внедряет передовые инструменты искусственного интеллекта, чтобы обеспечить беспрепятственный и инновационный опыт для пользователей. Официальный сайт: https://pumpai.ag/ Whitepaper: https://pumpai.gitbook.io/docs.pumpai.ag Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/7vsKatZ8BAKXXb16ZZMJyg9X3iLn8Zpq4yBPg8mWBLMd Купить PUMPAI сейчас!

Токеномика и анализ цен PumpAI (PUMPAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PumpAI (PUMPAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 38,94K $ 38,94K $ 38,94K Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 343,11M $ 343,11M $ 343,11M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,0845 $ 0,0845 $ 0,0845 Исторический минимум: $ 0,000100294838482388 $ 0,000100294838482388 $ 0,000100294838482388 Текущая цена: $ 0,0001135 $ 0,0001135 $ 0,0001135 Узнайте больше о цене PumpAI (PUMPAI)

Токеномика PumpAI (PUMPAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PumpAI (PUMPAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PUMPAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PUMPAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PUMPAI, изучите текущую цену PUMPAI!

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