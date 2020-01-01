Токеномика PumpAI (PUMPAI)

Токеномика PumpAI (PUMPAI)

Откройте для себя ключевую информацию о PumpAI (PUMPAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о PumpAI (PUMPAI)

PumpAI – это революционная платформа, призванная упростить создание мемкоинов благодаря силе искусственного интеллекта. Независимо от того, являетесь ли вы новичком в криптовалютном пространстве или опытным пользователем, PumpAI позволяет легко разрабатывать, запускать и управлять собственными токенами. Основываясь на успехе Pump.Fun, PumpAI внедряет передовые инструменты искусственного интеллекта, чтобы обеспечить беспрепятственный и инновационный опыт для пользователей.

Официальный сайт:
https://pumpai.ag/
Whitepaper:
https://pumpai.gitbook.io/docs.pumpai.ag
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/7vsKatZ8BAKXXb16ZZMJyg9X3iLn8Zpq4yBPg8mWBLMd

Токеномика и анализ цен PumpAI (PUMPAI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене PumpAI (PUMPAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 38,94K
$ 38,94K$ 38,94K
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 343,11M
$ 343,11M$ 343,11M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,0845
$ 0,0845$ 0,0845
Исторический минимум:
$ 0,000100294838482388
$ 0,000100294838482388$ 0,000100294838482388
Текущая цена:
$ 0,0001135
$ 0,0001135$ 0,0001135

Токеномика PumpAI (PUMPAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики PumpAI (PUMPAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PUMPAI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PUMPAI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PUMPAI, изучите текущую цену PUMPAI!

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История цены PumpAI (PUMPAI)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.