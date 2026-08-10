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Технический анализ pump.fun (PUMP) за сегодня

Технический анализ pump.fun (PUMP) за сегодня

Страница анализа pump.fun предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике PUMP, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе pump.fun ниже.

Изменение цены pump.fun (PUMP)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,002714--+28,68%+86,01%+39,75%
Узнайте больше о цене pump.fun

Поток капитала Pump.fun

Чистый притокЦена PUMPUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,02 M0,00
2026-08-09$1,88 M0,00
2026-08-08-$0,49 M0,00
2026-08-07-$2,86 M0,00
2026-08-06-$3,11 M0,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о pump.fun

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
PUMP/USDT
$0,002714
$0,002714$0,002714
+0,85%
224.15M (USDT)
PUMP/USDC
$0,002709
$0,002709$0,002709
+0,78%
20.37M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор PUMP в USD

Сумма

PUMP
PUMP
USD
USD

1 PUMP = 0,002714 USD

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