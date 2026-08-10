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Технический анализ Puffer (PUFFER) за сегодня

Технический анализ Puffer (PUFFER) за сегодня

Страница анализа Puffer предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике PUFFER, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Puffer ниже.

Изменение цены Puffer (PUFFER)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,0129--+7,50%-11,04%-52,75%
Узнайте больше о цене Puffer

Технические индикаторы Puffer

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Puffer на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 15
Нейтрально 3
Покупка 8
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 12Нейтрально 1Покупка 1
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 2Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,01306
0,01304
R2
0,01304
0,01302
R1
0,01302
0,01301
PP
0,013
0,013
S1
0,01298
0,01298
S2
0,01296
0,01297
S3
0,01294
0,01296

Рыночные сигналы Puffer

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,97M
$5,48 M
$4,51 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,01 M
3-дневные активные продажи
$0,01 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,01 M
7-дневные активные продажи
$0,01 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Puffer

Чистый притокЦена PUFFERUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,01
2026-08-09$0,00 M0,01
2026-08-08$0,00 M0,01
2026-08-07$0,00 M0,01
2026-08-06$0,00 M0,01

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
PUFFER/USDT
$0,0129
$0,0129$0,0129
-2,27%
4.51M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор PUFFER в USD

Сумма

PUFFER
PUFFER
USD
USD

1 PUFFER = 0,0129 USD

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