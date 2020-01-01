Токеномика PumpadAi (PUAI) Откройте для себя ключевую информацию о PumpadAi (PUAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PumpadAi (PUAI) Pumpadai – это управляемый искусственным интеллектом социальный лаунчпад, созданный для экосистемы Bitcoin, сочетающий интеллектуальные инструменты и координацию сообщества для обеспечения роста активов. Официальный сайт: https://pumpad.ai/ Whitepaper: https://pumpad.gitbook.io/pumpad.ai Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xE8551f0D1561a9546E394c838d927cf14B07fC5B Купить PUAI сейчас!

Токеномика и анализ цен PumpadAi (PUAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PumpadAi (PUAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 2,85 $ 2,85 $ 2,85 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,16741 $ 0,16741 $ 0,16741 Узнайте больше о цене PumpadAi (PUAI)

Токеномика PumpadAi (PUAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PumpadAi (PUAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PUAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PUAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PUAI, изучите текущую цену PUAI!

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