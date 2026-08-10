Технический анализ Portal To Bitcoin (PTB) за сегодня Страница анализа Portal To Bitcoin предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике PTB, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Portal To Bitcoin ниже. Регистрация

Изменение цены Portal To Bitcoin (PTB) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,0008998 -- -12,36% +75,87% -13,01%

Технические индикаторы Portal To Bitcoin

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Portal To Bitcoin на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Нейтрально Продажа 13 Нейтрально 2 Покупка 11 Скользящие средние : Нейтрально Продажа 6 Нейтрально 0 Покупка 8 Технические индикаторы : Продажа Продажа 7 Нейтрально 2 Покупка 3 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,000904 0,0009039 R2 0,0009039 0,0009038 R1 0,0009038 0,0009038 PP 0,0009037 0,0009037 S1 0,0009036 0,0009036 S2 0,0009035 0,0009036 S3 0,0009034 0,0009035

Рыночные сигналы Portal To Bitcoin Текущий чистый объем открытых ордеров -0,22M $3,25 M $3,46 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,02M 3-дневные активные покупки $0,17 M 3-дневные активные продажи $0,15 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,02M 7-дневные активные покупки $0,49 M 7-дневные активные продажи $0,47 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Portal To Bitcoin Чистый приток Цена PTBUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 $0,03 M 0,00 2026-08-09 $0,00 M 0,00 2026-08-08 $0,00 M 0,00 2026-08-07 $0,00 M 0,00 2026-08-06 -$0,01 M 0,00 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Portal To Bitcoin (PTB) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Portal To Bitcoin в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч PTB / USDT $0,0009002 $0,0009002 $0,0009002 -7,08% 97.70M (USDT) Торговля