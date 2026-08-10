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Технический анализ Portal To Bitcoin (PTB) за сегодня

Технический анализ Portal To Bitcoin (PTB) за сегодня

Страница анализа Portal To Bitcoin предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике PTB, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Portal To Bitcoin ниже.

Изменение цены Portal To Bitcoin (PTB)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,0008998---12,36%+75,87%-13,01%
Узнайте больше о цене Portal To Bitcoin

Технические индикаторы Portal To Bitcoin

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Portal To Bitcoin на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 13
Нейтрально 2
Покупка 11
Скользящие средние:НейтральноПродажа 6Нейтрально 0Покупка 8
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 7Нейтрально 2Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,000904
0,0009039
R2
0,0009039
0,0009038
R1
0,0009038
0,0009038
PP
0,0009037
0,0009037
S1
0,0009036
0,0009036
S2
0,0009035
0,0009036
S3
0,0009034
0,0009035

Рыночные сигналы Portal To Bitcoin

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,22M
$3,25 M
$3,46 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,02M
3-дневные активные покупки
$0,17 M
3-дневные активные продажи
$0,15 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,02M
7-дневные активные покупки
$0,49 M
7-дневные активные продажи
$0,47 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Portal To Bitcoin

Чистый притокЦена PTBUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,03 M0,00
2026-08-09$0,00 M0,00
2026-08-08$0,00 M0,00
2026-08-07$0,00 M0,00
2026-08-06-$0,01 M0,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
PTB/USDT
$0,0009002
$0,0009002$0,0009002
-7,08%
97.70M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор PTB в USD

Сумма

PTB
PTB
USD
USD

1 PTB = 0,0008998 USD

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