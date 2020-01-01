Токеномика ParaSwap (PSP)

Токеномика ParaSwap (PSP)

Откройте для себя ключевую информацию о ParaSwap (PSP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о ParaSwap (PSP)

Цель ParaSwap — обеспечить лучшие рыночные цены путем агрегирования на нескольких децентрализованных биржах, маркет-мейкерах и протоколах кредитования. API ParaSwap позволяет пользователям получать оптимальные цены для свопа с одного токена на другой, а затем создавать данные транзакций, которые можно использовать для выполнения транзакций в цепочке.

Официальный сайт:
https://paraswap.xyz/
Whitepaper:
https://developers.paraswap.network/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xcafe001067cdef266afb7eb5a286dcfd277f3de5

Токеномика и анализ цен ParaSwap (PSP)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене ParaSwap (PSP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 14,56M
$ 14,56M$ 14,56M
Общее предложение:
$ 2,00B
$ 2,00B$ 2,00B
Оборотное предложение:
$ 744,98M
$ 744,98M$ 744,98M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 39,08M
$ 39,08M$ 39,08M
Исторический максимум:
$ 1,8
$ 1,8$ 1,8
Исторический минимум:
$ 0,0126518647049269
$ 0,0126518647049269$ 0,0126518647049269
Текущая цена:
$ 0,019539
$ 0,019539$ 0,019539

Токеномика ParaSwap (PSP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики ParaSwap (PSP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PSP, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PSP.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PSP, изучите текущую цену PSP!

Как купить PSP

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История цены ParaSwap (PSP)

Анализ истории цены PSP помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены PSP

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.