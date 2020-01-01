Токеномика ParaSwap (PSP) Откройте для себя ключевую информацию о ParaSwap (PSP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ParaSwap (PSP) Цель ParaSwap — обеспечить лучшие рыночные цены путем агрегирования на нескольких децентрализованных биржах, маркет-мейкерах и протоколах кредитования. API ParaSwap позволяет пользователям получать оптимальные цены для свопа с одного токена на другой, а затем создавать данные транзакций, которые можно использовать для выполнения транзакций в цепочке. Официальный сайт: https://paraswap.xyz/ Whitepaper: https://developers.paraswap.network/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xcafe001067cdef266afb7eb5a286dcfd277f3de5 Купить PSP сейчас!

Токеномика и анализ цен ParaSwap (PSP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ParaSwap (PSP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 14,56M $ 14,56M $ 14,56M Общее предложение: $ 2,00B $ 2,00B $ 2,00B Оборотное предложение: $ 744,98M $ 744,98M $ 744,98M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 39,08M $ 39,08M $ 39,08M Исторический максимум: $ 1,8 $ 1,8 $ 1,8 Исторический минимум: $ 0,0126518647049269 $ 0,0126518647049269 $ 0,0126518647049269 Текущая цена: $ 0,019539 $ 0,019539 $ 0,019539 Узнайте больше о цене ParaSwap (PSP)

Токеномика ParaSwap (PSP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ParaSwap (PSP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PSP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PSP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PSP, изучите текущую цену PSP!

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История цены ParaSwap (PSP) Анализ истории цены PSP помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены PSP прямо сейчас!

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