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Технический анализ Succinct (PROVE) за сегодня

Технический анализ Succinct (PROVE) за сегодня

Страница анализа Succinct предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике PROVE, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Succinct ниже.

Изменение цены Succinct (PROVE)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,1575---6,14%-22,03%-41,35%
Узнайте больше о цене Succinct

Технические индикаторы Succinct

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Succinct на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная продажа
Продажа 21
Нейтрально 4
Покупка 1
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 13Нейтрально 1Покупка 0
Технические индикаторы:Активная продажаПродажа 8Нейтрально 3Покупка 1
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,1576
0,1576
R2
0,1576
0,1575
R1
0,1575
0,1575
PP
0,1575
0,1575
S1
0,1574
0,1574
S2
0,1574
0,1574
S3
0,1573
0,1574

Рыночные сигналы Succinct

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,69M
$4,81 M
$5,50 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
3-дневные активные покупки
$0,04 M
3-дневные активные продажи
$0,03 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
7-дневные активные покупки
$0,13 M
7-дневные активные продажи
$0,12 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Succinct

Чистый притокЦена PROVEUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,02 M0,16
2026-08-09$0,19 M0,16
2026-08-08$0,03 M0,16
2026-08-07-$0,07 M0,15
2026-08-06$0,04 M0,16

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
PROVE/USDT
$0,1575
$0,1575$0,1575
-1,61%
300.90K (USDT)
PROVE/USDC
$0,1571
$0,1571$0,1571
-1,75%
347.91K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор PROVE в USD

Сумма

PROVE
PROVE
USD
USD

1 PROVE = 0,1575 USD

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