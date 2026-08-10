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Технический анализ Prom (PROM) за сегодня

Технический анализ Prom (PROM) за сегодня

Страница анализа Prom предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике PROM, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Prom ниже.

Изменение цены Prom (PROM)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$2,0042--+6,97%+54,83%-3,13%
Узнайте больше о цене Prom

Технические индикаторы Prom

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Prom на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 10
Нейтрально 6
Покупка 10
Скользящие средние:НейтральноПродажа 7Нейтрально 0Покупка 7
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 3Нейтрально 6Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
1,9983
1,9976
R2
1,9976
1,9972
R1
1,9973
1,997
PP
1,9966
1,9966
S1
1,9963
1,9962
S2
1,9956
1,996
S3
1,9953
1,9956

Рыночные сигналы Prom

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,40M
$5,50 M
$5,90 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
3-дневные активные покупки
$0,32 M
3-дневные активные продажи
$0,33 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,91 M
7-дневные активные продажи
$0,91 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Prom

Чистый притокЦена PROMUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,06 M1,99
2026-08-09$0,09 M2,19
2026-08-08-$0,01 M1,98
2026-08-07$0,02 M2,03
2026-08-06$0,03 M1,99

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
PROM/USDT
$2,0051
$2,0051$2,0051
-8,40%
29.41K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор PROM в USD

Сумма

PROM
PROM
USD
USD

1 PROM = 2,0042 USD

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