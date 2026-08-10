Технический анализ Prom (PROM) за сегодня
Изменение цены Prom (PROM)
|Текущая цена
|24ч
|7 дн.
|30 дн.
|90 дн.
|$2,0042
|--
|+6,97%
|+54,83%
|-3,13%
Технические индикаторы Prom
Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Prom на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.
|Скользящие средние:
|Нейтрально
|Продажа 7
|Нейтрально 0
|Покупка 7
|Технические индикаторы:
|Нейтрально
|Продажа 3
|Нейтрально 6
|Покупка 3
Рыночные сигналы Prom
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
Поток капитала Prom
|История
|Чистый приток
|Цена
|2026-08-10
|-$0,06 M
|1,99
|2026-08-09
|$0,09 M
|2,19
|2026-08-08
|-$0,01 M
|1,98
|2026-08-07
|$0,02 M
|2,03
|2026-08-06
|$0,03 M
|1,99
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
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