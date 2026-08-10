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Технический анализ Perle (PRL) за сегодня

Технический анализ Perle (PRL) за сегодня

Страница анализа Perle предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике PRL, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Perle ниже.

Изменение цены Perle (PRL)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,2879--+8,76%+65,65%+15,80%
Узнайте больше о цене Perle

Технические индикаторы Perle

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Perle на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 11
Нейтрально 2
Покупка 13
Скользящие средние:НейтральноПродажа 6Нейтрально 0Покупка 8
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 5Нейтрально 2Покупка 5
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,2889
0,2888
R2
0,2888
0,2887
R1
0,2887
0,2887
PP
0,2886
0,2886
S1
0,2885
0,2885
S2
0,2884
0,2885
S3
0,2883
0,2884

Рыночные сигналы Perle

Текущий чистый объем открытых ордеров
-1,32M
$6,55 M
$7,87 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,11 M
3-дневные активные продажи
$0,11 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,02M
7-дневные активные покупки
$0,25 M
7-дневные активные продажи
$0,28 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Perle

Чистый притокЦена PRLUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,03 M0,30
2026-08-09$0,01 M0,29
2026-08-08$0,01 M0,30
2026-08-07$0,03 M0,29
2026-08-06$0,02 M0,28

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
PRL/USDC
$0,2878
$0,2878$0,2878
-1,37%
187.04K (USDT)
PRL/USDT
$0,2881
$0,2881$0,2881
-1,16%
331.66K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор PRL в USD

Сумма

PRL
PRL
USD
USD

1 PRL = 0,2879 USD

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