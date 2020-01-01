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Технический анализ Power Protocol (POWER) за сегодня

Технический анализ Power Protocol (POWER) за сегодня

Страница анализа Power Protocol предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике POWER, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Power Protocol ниже.

Изменение цены Power Protocol (POWER)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,09155--+7,89%+17,19%+4,21%
Узнайте больше о цене Power Protocol

Технические индикаторы Power Protocol

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Power Protocol на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 17
Нейтрально 3
Покупка 6
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 13Нейтрально 0Покупка 1
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 4Нейтрально 3Покупка 5
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,09178
0,09177
R2
0,09177
0,09175
R1
0,09174
0,09174
PP
0,09173
0,09173
S1
0,0917
0,09171
S2
0,09169
0,0917
S3
0,09166
0,09169

Рыночные сигналы Power Protocol

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,33M
$3,41 M
$3,74 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,13M
3-дневные активные покупки
$1,21 M
3-дневные активные продажи
$1,08 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,13M
7-дневные активные покупки
$1,49 M
7-дневные активные продажи
$1,36 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Power Protocol

Чистый притокЦена POWERUSDT
ИсторияЧистый притокЦена

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Power Protocol

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
POWER/USDT
$0,0915
$0,0915$0,0915
-1,50%
3.21M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор POWER в USD

Сумма

POWER
POWER
USD
USD

1 POWER = 0,09155 USD

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