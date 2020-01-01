Технический анализ Power Protocol (POWER) за сегодня Страница анализа Power Protocol предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике POWER, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Power Protocol ниже. Регистрация

Изменение цены Power Protocol (POWER) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,09155 -- +7,89% +17,19% +4,21%

Технические индикаторы Power Protocol

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Power Protocol на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Продажа Продажа 17 Нейтрально 3 Покупка 6 Скользящие средние : Активная продажа Продажа 13 Нейтрально 0 Покупка 1 Технические индикаторы : Нейтрально Продажа 4 Нейтрально 3 Покупка 5 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,09178 0,09177 R2 0,09177 0,09175 R1 0,09174 0,09174 PP 0,09173 0,09173 S1 0,0917 0,09171 S2 0,09169 0,0917 S3 0,09166 0,09169

Рыночные сигналы Power Protocol Текущий чистый объем открытых ордеров -0,33M $3,41 M $3,74 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,13M 3-дневные активные покупки $1,21 M 3-дневные активные продажи $1,08 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,13M 7-дневные активные покупки $1,49 M 7-дневные активные продажи $1,36 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Power Protocol Чистый приток Цена POWERUSDT История Чистый приток Цена Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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