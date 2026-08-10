Технический анализ POPCAT (POPCAT) за сегодня
Изменение цены POPCAT (POPCAT)
|Текущая цена
|24ч
|7 дн.
|30 дн.
|90 дн.
|$0,04428
|--
|+0,36%
|-3,89%
|-33,64%
Технические индикаторы POPCAT
Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот POPCAT на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.
|Скользящие средние:
|Продажа
|Продажа 8
|Нейтрально 1
|Покупка 5
|Технические индикаторы:
|Нейтрально
|Продажа 4
|Нейтрально 3
|Покупка 5
Рыночные сигналы POPCAT
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
Поток капитала POPCAT
|История
|Чистый приток
|Цена
|2026-08-10
|-$0,12 M
|0,04
|2026-08-09
|-$0,14 M
|0,04
|2026-08-08
|-$0,03 M
|0,04
|2026-08-07
|-$0,35 M
|0,04
|2026-08-06
|$0,08 M
|0,04
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
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