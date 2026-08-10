Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по POPCAT, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по POPCAT, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

Подробнее о POPCAT

Информация о цене POPCAT

Что такое POPCAT

Официальный сайт POPCAT

Токеномика POPCAT

Прогноз цен POPCAT

История POPCAT

Руководство по покупке POPCAT

Конвертер валют POPCAT в фиат

POPCAT на споте

Фьючерсы POPCAT USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Технический анализ POPCAT (POPCAT) за сегодня

Технический анализ POPCAT (POPCAT) за сегодня

Страница анализа POPCAT предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике POPCAT, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе POPCAT ниже.

Изменение цены POPCAT (POPCAT)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,04428--+0,36%-3,89%-33,64%
Узнайте больше о цене POPCAT

Технические индикаторы POPCAT

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот POPCAT на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 12
Нейтрально 4
Покупка 10
Скользящие средние:ПродажаПродажа 8Нейтрально 1Покупка 5
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 4Нейтрально 3Покупка 5
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,04425
0,04424
R2
0,04424
0,04422
R1
0,04422
0,04422
PP
0,04421
0,04421
S1
0,04419
0,04419
S2
0,04418
0,04419
S3
0,04416
0,04418

Рыночные сигналы POPCAT

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,08M
$11,20 M
$11,28 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,02M
3-дневные активные покупки
$0,47 M
3-дневные активные продажи
$0,45 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,03M
7-дневные активные покупки
$1,12 M
7-дневные активные продажи
$1,09 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала POPCAT

Чистый притокЦена POPCATUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,12 M0,04
2026-08-09-$0,14 M0,04
2026-08-08-$0,03 M0,04
2026-08-07-$0,35 M0,04
2026-08-06$0,08 M0,04

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о POPCAT

Торгуйте POPCAT (POPCAT) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы POPCAT в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
POPCAT/USDT
$0,04432
$0,04432$0,04432
-0,51%
1.54M (USDT)
POPCAT/USDC
$0,04427
$0,04427$0,04427
-0,47%
1.24M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор POPCAT в USD

Сумма

POPCAT
POPCAT
USD
USD

1 POPCAT = 0,04428 USD

Больше технического анализа криптовалют

Найдите больше актуальных аналитических материалов по ценам криптовалют.