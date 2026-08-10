Технический анализ POPCAT (POPCAT) за сегодня Страница анализа POPCAT предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике POPCAT, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе POPCAT ниже. Регистрация

Изменение цены POPCAT (POPCAT) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,04428 -- +0,36% -3,89% -33,64%

Технические индикаторы POPCAT

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот POPCAT на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Нейтрально Продажа 12 Нейтрально 4 Покупка 10 Скользящие средние : Продажа Продажа 8 Нейтрально 1 Покупка 5 Технические индикаторы : Нейтрально Продажа 4 Нейтрально 3 Покупка 5 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,04425 0,04424 R2 0,04424 0,04422 R1 0,04422 0,04422 PP 0,04421 0,04421 S1 0,04419 0,04419 S2 0,04418 0,04419 S3 0,04416 0,04418

Рыночные сигналы POPCAT Текущий чистый объем открытых ордеров -0,08M $11,20 M $11,28 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,02M 3-дневные активные покупки $0,47 M 3-дневные активные продажи $0,45 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,03M 7-дневные активные покупки $1,12 M 7-дневные активные продажи $1,09 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала POPCAT Чистый приток Цена POPCATUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,12 M 0,04 2026-08-09 -$0,14 M 0,04 2026-08-08 -$0,03 M 0,04 2026-08-07 -$0,35 M 0,04 2026-08-06 $0,08 M 0,04 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте POPCAT (POPCAT) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы POPCAT в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч POPCAT / USDT $0,04432 $0,04432 $0,04432 -0,51% 1.54M (USDT) Торговля POPCAT / USDC $0,04427 $0,04427 $0,04427 -0,47% 1.24M (USDT) Торговля