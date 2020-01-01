Токеномика Poolz Finance (POOLX) Откройте для себя ключевую информацию о Poolz Finance (POOLX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Poolz Finance (POOLX) Poolz is a swapping protocol that enables startups and project owners to auction their tokens for bootstrapping liquidity. As the blockchain-cryptocurrency community moves closer to absolute decentralization, Poolz empowers innovators in their pre-listing phase, bringing them closer to early-stage investors. Официальный сайт: https://www.poolz.finance/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xbaea9aba1454df334943951d51116ae342eab255 Купить POOLX сейчас!

Токеномика и анализ цен Poolz Finance (POOLX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Poolz Finance (POOLX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,16M $ 2,16M $ 2,16M Общее предложение: $ 5,50M $ 5,50M $ 5,50M Оборотное предложение: $ 5,23M $ 5,23M $ 5,23M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,27M $ 2,27M $ 2,27M Исторический максимум: $ 7,5 $ 7,5 $ 7,5 Исторический минимум: $ 0,031968563727650556 $ 0,031968563727650556 $ 0,031968563727650556 Текущая цена: $ 0,413 $ 0,413 $ 0,413 Узнайте больше о цене Poolz Finance (POOLX)

Токеномика Poolz Finance (POOLX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Poolz Finance (POOLX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов POOLX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов POOLX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой POOLX, изучите текущую цену POOLX!

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