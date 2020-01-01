Технический анализ Pons (PONS) за сегодня Страница анализа Pons предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике PONS, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Pons ниже. Регистрация

Изменение цены Pons (PONS) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,044398 -- +60,82% +1 379,93% +1 379,93%

Технические индикаторы Pons

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Pons на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Покупка Продажа 6 Нейтрально 4 Покупка 16 Скользящие средние : Покупка Продажа 4 Нейтрально 0 Покупка 10 Технические индикаторы : Покупка Продажа 2 Нейтрально 4 Покупка 6 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,044344 0,044284 R2 0,044284 0,044214 R1 0,044162 0,04417 PP 0,044101 0,044101 S1 0,043979 0,044031 S2 0,043918 0,043987 S3 0,043796 0,043918

Рыночные сигналы Pons Текущий чистый объем открытых ордеров -0,03M $0,14 M $0,17 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,01M 3-дневные активные покупки $0,73 M 3-дневные активные продажи $0,74 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 7-дневные активные покупки $1,20 M 7-дневные активные продажи $1,19 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Pons Чистый приток Цена PONSUSDT История Чистый приток Цена Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Pons (PONS) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Pons в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч PONS / USD1 $0,044945 $0,044945 $0,044945 +25,08% 1.45M (USDT) Торговля PONS / USDT $0,04415 $0,04415 $0,04415 +23,48% 3.97M (USDT) Торговля