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Технический анализ Pons (PONS) за сегодня

Технический анализ Pons (PONS) за сегодня

Страница анализа Pons предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике PONS, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Pons ниже.

Изменение цены Pons (PONS)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,044398--+60,82%+1 379,93%+1 379,93%
Узнайте больше о цене Pons

Технические индикаторы Pons

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Pons на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 6
Нейтрально 4
Покупка 16
Скользящие средние:ПокупкаПродажа 4Нейтрально 0Покупка 10
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 2Нейтрально 4Покупка 6
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,044344
0,044284
R2
0,044284
0,044214
R1
0,044162
0,04417
PP
0,044101
0,044101
S1
0,043979
0,044031
S2
0,043918
0,043987
S3
0,043796
0,043918

Рыночные сигналы Pons

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,03M
$0,14 M
$0,17 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
3-дневные активные покупки
$0,73 M
3-дневные активные продажи
$0,74 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$1,20 M
7-дневные активные продажи
$1,19 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Pons

Чистый притокЦена PONSUSDT
ИсторияЧистый притокЦена

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
PONS/USD1
$0,044945
$0,044945$0,044945
+25,08%
1.45M (USDT)
PONS/USDT
$0,04415
$0,04415$0,04415
+23,48%
3.97M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор PONS в USD

Сумма

PONS
PONS
USD
USD

1 PONS = 0,044398 USD

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