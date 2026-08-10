Технический анализ POLYX (POLYX) за сегодня Страница анализа POLYX предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике POLYX, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе POLYX ниже. Регистрация

Изменение цены POLYX (POLYX) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,0322 -- +0,62% -13,91% -39,82%

Технические индикаторы POLYX

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот POLYX на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Продажа Продажа 11 Нейтрально 9 Покупка 6 Скользящие средние : Нейтрально Продажа 7 Нейтрально 2 Покупка 5 Технические индикаторы : Нейтрально Продажа 4 Нейтрально 7 Покупка 1 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,03218 0,03218 R2 0,03218 0,03217 R1 0,03217 0,03217 PP 0,03217 0,03217 S1 0,03216 0,03216 S2 0,03216 0,03216 S3 0,03215 0,03216

Рыночные сигналы POLYX Текущий чистый объем открытых ордеров -0,06M $4,75 M $4,81 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,01M 3-дневные активные покупки $0,04 M 3-дневные активные продажи $0,03 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,01M 7-дневные активные покупки $0,06 M 7-дневные активные продажи $0,06 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала POLYX Чистый приток Цена POLYXUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,01 M 0,03 2026-08-09 -$0,01 M 0,03 2026-08-08 -$0,02 M 0,03 2026-08-07 $0,00 M 0,03 2026-08-06 -$0,02 M 0,03 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте POLYX (POLYX) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы POLYX в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч POLYX / USDT $0,0322 $0,0322 $0,0322 -1,22% 22.80K (USDT) Торговля