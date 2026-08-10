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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по POLYX, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по POLYX, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ POLYX (POLYX) за сегодня

Технический анализ POLYX (POLYX) за сегодня

Страница анализа POLYX предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике POLYX, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе POLYX ниже.

Изменение цены POLYX (POLYX)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,0322--+0,62%-13,91%-39,82%
Узнайте больше о цене POLYX

Технические индикаторы POLYX

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот POLYX на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 11
Нейтрально 9
Покупка 6
Скользящие средние:НейтральноПродажа 7Нейтрально 2Покупка 5
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 4Нейтрально 7Покупка 1
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,03218
0,03218
R2
0,03218
0,03217
R1
0,03217
0,03217
PP
0,03217
0,03217
S1
0,03216
0,03216
S2
0,03216
0,03216
S3
0,03215
0,03216

Рыночные сигналы POLYX

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,06M
$4,75 M
$4,81 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
3-дневные активные покупки
$0,04 M
3-дневные активные продажи
$0,03 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
7-дневные активные покупки
$0,06 M
7-дневные активные продажи
$0,06 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала POLYX

Чистый притокЦена POLYXUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,01 M0,03
2026-08-09-$0,01 M0,03
2026-08-08-$0,02 M0,03
2026-08-07$0,00 M0,03
2026-08-06-$0,02 M0,03

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
POLYX/USDT
$0,0322
$0,0322$0,0322
-1,22%
22.80K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор POLYX в USD

Сумма

POLYX
POLYX
USD
USD

1 POLYX = 0,0322 USD

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