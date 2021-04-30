Токеномика POLKACITY (POLC) Откройте для себя ключевую информацию о POLKACITY (POLC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о POLKACITY (POLC) Polkacity - это новая полностью автономная контрактная NFT-платформа, позволяющая инвестировать в виртуальные активы в виде виртуального города. Официальный сайт: https://polkacity.io Whitepaper: https://github.com/POLKACITY/Whitepaper/blob/main/Whitepaper%20Polka%20City%20V1.1.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/address/0xaA8330FB2B4D5D07ABFE7A72262752a8505C6B37 Купить POLC сейчас!

Токеномика и анализ цен POLKACITY (POLC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене POLKACITY (POLC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 444,09K $ 444,09K $ 444,09K Общее предложение: $ 432,53M $ 432,53M $ 432,53M Оборотное предложение: $ 190,03M $ 190,03M $ 190,03M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,01M $ 1,01M $ 1,01M Исторический максимум: $ 2,97 $ 2,97 $ 2,97 Исторический минимум: $ 0,000640293666682071 $ 0,000640293666682071 $ 0,000640293666682071 Текущая цена: $ 0,002337 $ 0,002337 $ 0,002337 Узнайте больше о цене POLKACITY (POLC)

Токеномика POLKACITY (POLC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики POLKACITY (POLC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов POLC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов POLC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой POLC, изучите текущую цену POLC!

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