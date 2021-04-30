Токеномика POLKACITY (POLC)

Токеномика POLKACITY (POLC)

Откройте для себя ключевую информацию о POLKACITY (POLC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о POLKACITY (POLC)

Polkacity - это новая полностью автономная контрактная NFT-платформа, позволяющая инвестировать в виртуальные активы в виде виртуального города.

Официальный сайт:
https://polkacity.io
Whitepaper:
https://github.com/POLKACITY/Whitepaper/blob/main/Whitepaper%20Polka%20City%20V1.1.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/address/0xaA8330FB2B4D5D07ABFE7A72262752a8505C6B37

Токеномика и анализ цен POLKACITY (POLC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене POLKACITY (POLC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 444,09K
$ 444,09K$ 444,09K
Общее предложение:
$ 432,53M
$ 432,53M$ 432,53M
Оборотное предложение:
$ 190,03M
$ 190,03M$ 190,03M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,01M
$ 1,01M$ 1,01M
Исторический максимум:
$ 2,97
$ 2,97$ 2,97
Исторический минимум:
$ 0,000640293666682071
$ 0,000640293666682071$ 0,000640293666682071
Текущая цена:
$ 0,002337
$ 0,002337$ 0,002337

Токеномика POLKACITY (POLC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики POLKACITY (POLC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов POLC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов POLC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой POLC, изучите текущую цену POLC!

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История цены POLKACITY (POLC)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.