Токеномика Pokemon (POKEMON) Откройте для себя ключевую информацию о Pokemon (POKEMON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Pokemon (POKEMON) Добро пожаловать в Pokemon - криптовалютный проект, сочетающий в себе магию покемонов и потенциал монет-койнов. В этом очаровательном цифровом мире мы приглашаем вас отправиться в единственное в своем роде приключение. Официальный сайт: https://pokemonmoon.xyz/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x15A5343E60afFB7F711e5eD4d24c714E62a30ff6 Купить POKEMON сейчас!

Токеномика и анализ цен Pokemon (POKEMON) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pokemon (POKEMON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 420 000,00T $ 420 000,00T $ 420 000,00T Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 47,21K $ 47,21K $ 47,21K Исторический максимум: $ 0,000000000003 $ 0,000000000003 $ 0,000000000003 Исторический минимум: $ 0,000000000000038082 $ 0,000000000000038082 $ 0,000000000000038082 Текущая цена: $ 0,0000000000001124 $ 0,0000000000001124 $ 0,0000000000001124 Узнайте больше о цене Pokemon (POKEMON)

Токеномика Pokemon (POKEMON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Pokemon (POKEMON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов POKEMON, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов POKEMON. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой POKEMON, изучите текущую цену POKEMON!

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