Токеномика poor guy (POGAI) Откройте для себя ключевую информацию о poor guy (POGAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о poor guy (POGAI) poor guy этот мем-токен. Официальный сайт: https://www.pogai.org/ Обозреватель блоков: https://arbiscan.io/token/0x6fd58f5a2f3468e35feb098b5f59f04157002407 Купить POGAI сейчас!

Токеномика и анализ цен poor guy (POGAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене poor guy (POGAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 867,50K $ 867,50K $ 867,50K Исторический максимум: $ 0,00127616 $ 0,00127616 $ 0,00127616 Исторический минимум: $ 0,000000340356086191 $ 0,000000340356086191 $ 0,000000340356086191 Текущая цена: $ 0,000008675 $ 0,000008675 $ 0,000008675 Узнайте больше о цене poor guy (POGAI)

Токеномика poor guy (POGAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики poor guy (POGAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов POGAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов POGAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой POGAI, изучите текущую цену POGAI!

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