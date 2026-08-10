Технический анализ Peanut the Squirrel (PNUT) за сегодня
Изменение цены Peanut the Squirrel (PNUT)
|Текущая цена
|24ч
|7 дн.
|30 дн.
|90 дн.
|$0.04218
|--
|+7.79%
|-3.39%
|-28.16%
Технические индикаторы Peanut the Squirrel
Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Peanut the Squirrel на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.
|Скользящие средние:
|Продажа
|Продажа 9
|Нейтрально 1
|Покупка 4
|Технические индикаторы:
|Активная продажа
|Продажа 8
|Нейтрально 4
|Покупка 0
Рыночные сигналы Peanut the Squirrel
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
Поток капитала Peanut the Squirrel
|История
|Чистый приток
|Цена
|2026-08-10
|$0.18 M
|0.04
|2026-08-09
|-$0.09 M
|0.04
|2026-08-08
|-$0.10 M
|0.04
|2026-08-07
|-$0.09 M
|0.04
|2026-08-06
|-$0.05 M
|0.04
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
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