Технический анализ Peanut the Squirrel (PNUT) за сегодня Страница анализа Peanut the Squirrel предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике PNUT, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Peanut the Squirrel ниже. Регистрация

Изменение цены Peanut the Squirrel (PNUT) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0.04218 -- +7.79% -3.39% -28.16%

Технические индикаторы Peanut the Squirrel

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Peanut the Squirrel на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Активная продажа Продажа 17 Нейтрально 5 Покупка 4 Скользящие средние : Продажа Продажа 9 Нейтрально 1 Покупка 4 Технические индикаторы : Активная продажа Продажа 8 Нейтрально 4 Покупка 0 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0.04215 0.04215 R2 0.04215 0.04214 R1 0.04214 0.04214 PP 0.04214 0.04214 S1 0.04213 0.04213 S2 0.04213 0.04213 S3 0.04212 0.04213

Рыночные сигналы Peanut the Squirrel Текущий чистый объем открытых ордеров -0.21M $5.82 M $6.04 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0.02M 3-дневные активные покупки $0.67 M 3-дневные активные продажи $0.65 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0.04M 7-дневные активные покупки $1.05 M 7-дневные активные продажи $1.01 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Peanut the Squirrel Чистый приток Цена PNUTUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 $0.18 M 0.04 2026-08-09 -$0.09 M 0.04 2026-08-08 -$0.10 M 0.04 2026-08-07 -$0.09 M 0.04 2026-08-06 -$0.05 M 0.04 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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