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Технический анализ Peanut the Squirrel (PNUT) за сегодня

Технический анализ Peanut the Squirrel (PNUT) за сегодня

Страница анализа Peanut the Squirrel предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике PNUT, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Peanut the Squirrel ниже.

Изменение цены Peanut the Squirrel (PNUT)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0.04218--+7.79%-3.39%-28.16%
Узнайте больше о цене Peanut the Squirrel

Технические индикаторы Peanut the Squirrel

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Peanut the Squirrel на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная продажа
Продажа 17
Нейтрально 5
Покупка 4
Скользящие средние:ПродажаПродажа 9Нейтрально 1Покупка 4
Технические индикаторы:Активная продажаПродажа 8Нейтрально 4Покупка 0
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0.04215
0.04215
R2
0.04215
0.04214
R1
0.04214
0.04214
PP
0.04214
0.04214
S1
0.04213
0.04213
S2
0.04213
0.04213
S3
0.04212
0.04213

Рыночные сигналы Peanut the Squirrel

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0.21M
$5.82 M
$6.04 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0.02M
3-дневные активные покупки
$0.67 M
3-дневные активные продажи
$0.65 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0.04M
7-дневные активные покупки
$1.05 M
7-дневные активные продажи
$1.01 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Peanut the Squirrel

Чистый притокЦена PNUTUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0.18 M0.04
2026-08-09-$0.09 M0.04
2026-08-08-$0.10 M0.04
2026-08-07-$0.09 M0.04
2026-08-06-$0.05 M0.04

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
PNUT/USDT
$0.04218
$0.04218$0.04218
+2.37%
2.53M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор PNUT в USD

Сумма

PNUT
PNUT
USD
USD

1 PNUT = 0.04218 USD

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