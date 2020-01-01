Токеномика Ponder (PNDR) Откройте для себя ключевую информацию о Ponder (PNDR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ponder (PNDR) Ponder – это механизм сравнения на основе искусственного интеллекта для всех тенденций Web3, таких как рестейкинг EigenLayer, Runes/BRC-20/Ordinals, RWA/NFTs, протоколы DePIN и многое другое. Ponder использует передовые LLM, такие как Llama3 и Mistral, для определения ведущих тенденций. Официальный сайт: https://ponder.one/ Whitepaper: https://docsend.com/view/c24hgpffu5pkp8m3 Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x73624d2dEF952C77a1f3B5AD995eef53E49639EC Купить PNDR сейчас!

Токеномика и анализ цен Ponder (PNDR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ponder (PNDR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 759,00K $ 759,00K $ 759,00K Исторический максимум: $ 0,39 $ 0,39 $ 0,39 Исторический минимум: $ 0,007308504236833671 $ 0,007308504236833671 $ 0,007308504236833671 Текущая цена: $ 0,00759 $ 0,00759 $ 0,00759 Узнайте больше о цене Ponder (PNDR)

Токеномика Ponder (PNDR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ponder (PNDR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PNDR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PNDR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PNDR, изучите текущую цену PNDR!

Как купить PNDR Заинтересованы в добавлении Ponder (PNDR) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки PNDR, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить PNDR на MEXC прямо сейчас!

История цены Ponder (PNDR) Анализ истории цены PNDR помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены PNDR прямо сейчас!

Прогноз цены PNDR Хотите узнать, куда может двигаться PNDR? Наша страница прогноза цены PNDR объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена PNDR прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!