Токеномика Ponder (PNDR)

Токеномика Ponder (PNDR)

Откройте для себя ключевую информацию о Ponder (PNDR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Ponder (PNDR)

Ponder – это механизм сравнения на основе искусственного интеллекта для всех тенденций Web3, таких как рестейкинг EigenLayer, Runes/BRC-20/Ordinals, RWA/NFTs, протоколы DePIN и многое другое. Ponder использует передовые LLM, такие как Llama3 и Mistral, для определения ведущих тенденций.

Официальный сайт:
https://ponder.one/
Whitepaper:
https://docsend.com/view/c24hgpffu5pkp8m3
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x73624d2dEF952C77a1f3B5AD995eef53E49639EC

Токеномика и анализ цен Ponder (PNDR)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ponder (PNDR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 759,00K
$ 759,00K$ 759,00K
Исторический максимум:
$ 0,39
$ 0,39$ 0,39
Исторический минимум:
$ 0,007308504236833671
$ 0,007308504236833671$ 0,007308504236833671
Текущая цена:
$ 0,00759
$ 0,00759$ 0,00759

Токеномика Ponder (PNDR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Ponder (PNDR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PNDR, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PNDR.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PNDR, изучите текущую цену PNDR!

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История цены Ponder (PNDR)

Анализ истории цены PNDR помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.