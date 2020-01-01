Токеномика PLYR L1 (PLYR)

Токеномика PLYR L1 (PLYR)

Откройте для себя ключевую информацию о PLYR L1 (PLYR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о PLYR L1 (PLYR)

PLYR Chain – это децентрализованный игровой блокчейн, созданный для обеспечения бесшовного Web3-опыта как для разработчиков, так и для игроков. PLYR Chain ориентирован на игры, NFT и проекты, созданные сообществом, и призван предоставить пользователям безопасную, масштабируемую и взаимодействующую платформу, отвечающую потребностям игровой индустрии.

Официальный сайт:
https://plyr.network
Whitepaper:
https://whitepaper.plyr.network/
Обозреватель блоков:
https://explorer.plyr.network/

Токеномика и анализ цен PLYR L1 (PLYR)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене PLYR L1 (PLYR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 375,36K
$ 375,36K$ 375,36K
Общее предложение:
$ 750,00M
$ 750,00M$ 750,00M
Оборотное предложение:
$ 86,09M
$ 86,09M$ 86,09M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3,27M
$ 3,27M$ 3,27M
Исторический максимум:
$ 0,10656
$ 0,10656$ 0,10656
Исторический минимум:
$ 0,003928102528175167
$ 0,003928102528175167$ 0,003928102528175167
Текущая цена:
$ 0,00436
$ 0,00436$ 0,00436

Токеномика PLYR L1 (PLYR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики PLYR L1 (PLYR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PLYR, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PLYR.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PLYR, изучите текущую цену PLYR!

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История цены PLYR L1 (PLYR)

Анализ истории цены PLYR помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.