Токеномика PLYR L1 (PLYR) Откройте для себя ключевую информацию о PLYR L1 (PLYR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PLYR L1 (PLYR) PLYR Chain – это децентрализованный игровой блокчейн, созданный для обеспечения бесшовного Web3-опыта как для разработчиков, так и для игроков. PLYR Chain ориентирован на игры, NFT и проекты, созданные сообществом, и призван предоставить пользователям безопасную, масштабируемую и взаимодействующую платформу, отвечающую потребностям игровой индустрии. Официальный сайт: https://plyr.network Whitepaper: https://whitepaper.plyr.network/ Обозреватель блоков: https://explorer.plyr.network/ Купить PLYR сейчас!

Токеномика и анализ цен PLYR L1 (PLYR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PLYR L1 (PLYR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 375,36K $ 375,36K $ 375,36K Общее предложение: $ 750,00M $ 750,00M $ 750,00M Оборотное предложение: $ 86,09M $ 86,09M $ 86,09M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,27M $ 3,27M $ 3,27M Исторический максимум: $ 0,10656 $ 0,10656 $ 0,10656 Исторический минимум: $ 0,003928102528175167 $ 0,003928102528175167 $ 0,003928102528175167 Текущая цена: $ 0,00436 $ 0,00436 $ 0,00436 Узнайте больше о цене PLYR L1 (PLYR)

Токеномика PLYR L1 (PLYR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PLYR L1 (PLYR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PLYR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PLYR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PLYR, изучите текущую цену PLYR!

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