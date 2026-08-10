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Технический анализ Plume Network (PLUME) за сегодня

Технический анализ Plume Network (PLUME) за сегодня

Страница анализа Plume Network предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике PLUME, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Plume Network ниже.

Изменение цены Plume Network (PLUME)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,012366--+16,82%+18,39%-11,83%
Узнайте больше о цене Plume Network

Технические индикаторы Plume Network

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Plume Network на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 10
Нейтрально 9
Покупка 7
Скользящие средние:ПродажаПродажа 8Нейтрально 4Покупка 2
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 2Нейтрально 5Покупка 5
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,01235
0,01235
R2
0,01235
0,01234
R1
0,01234
0,01234
PP
0,01234
0,01234
S1
0,01233
0,01233
S2
0,01233
0,01233
S3
0,01232
0,01233

Рыночные сигналы Plume Network

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,12M
$1,60 M
$1,48 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,03M
3-дневные активные покупки
$0,52 M
3-дневные активные продажи
$0,49 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,10M
7-дневные активные покупки
$1,53 M
7-дневные активные продажи
$1,42 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Plume Network

Чистый притокЦена PLUMEUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,06 M0,01
2026-08-09$0,05 M0,01
2026-08-08-$0,05 M0,01
2026-08-07-$0,07 M0,01
2026-08-06$0,35 M0,01

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
PLUME/USDT
$0,012368
$0,012368$0,012368
+1,08%
15.20M (USDT)
PLUME/USDC
$0,01234
$0,01234$0,01234
+0,81%
4.59M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор PLUME в USD

Сумма

PLUME
PLUME
USD
USD

1 PLUME = 0,012366 USD

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