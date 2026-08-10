Технический анализ Plume Network (PLUME) за сегодня Страница анализа Plume Network предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике PLUME, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Plume Network ниже. Регистрация

Изменение цены Plume Network (PLUME) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,012366 -- +16,82% +18,39% -11,83%

Технические индикаторы Plume Network

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Plume Network на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Нейтрально Продажа 10 Нейтрально 9 Покупка 7 Скользящие средние : Продажа Продажа 8 Нейтрально 4 Покупка 2 Технические индикаторы : Покупка Продажа 2 Нейтрально 5 Покупка 5 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,01235 0,01235 R2 0,01235 0,01234 R1 0,01234 0,01234 PP 0,01234 0,01234 S1 0,01233 0,01233 S2 0,01233 0,01233 S3 0,01232 0,01233

Рыночные сигналы Plume Network Текущий чистый объем открытых ордеров 0,12M $1,60 M $1,48 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,03M 3-дневные активные покупки $0,52 M 3-дневные активные продажи $0,49 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,10M 7-дневные активные покупки $1,53 M 7-дневные активные продажи $1,42 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Plume Network Чистый приток Цена PLUMEUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 $0,06 M 0,01 2026-08-09 $0,05 M 0,01 2026-08-08 -$0,05 M 0,01 2026-08-07 -$0,07 M 0,01 2026-08-06 $0,35 M 0,01 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Plume Network (PLUME) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Plume Network в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч PLUME / USDT $0,012368 $0,012368 $0,012368 +1,08% 15.20M (USDT) Торговля PLUME / USDC $0,01234 $0,01234 $0,01234 +0,81% 4.59M (USDT) Торговля