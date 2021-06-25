Токеномика PlugToken (PLUG) Откройте для себя ключевую информацию о PlugToken (PLUG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PlugToken (PLUG) Расширенный многоцепочечный протокол синтетических активов. Сеть, позволяющая хранителям активов использовать любой актив из любой сети в его синтетической форме. Официальный сайт: https://plugdefi.io/ Whitepaper: https://plugdefi.io/wp-content/uploads/2021/04/PLUG-WhitePaper-v2.5.2.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x47da5456bc2e1ce391b645ce80f2e97192e4976a Купить PLUG сейчас!

Токеномика и анализ цен PlugToken (PLUG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PlugToken (PLUG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 536,30K $ 536,30K $ 536,30K Исторический максимум: $ 0,0278 $ 0,0278 $ 0,0278 Исторический минимум: $ 0,000045308575761496 $ 0,000045308575761496 $ 0,000045308575761496 Текущая цена: $ 0,00005363 $ 0,00005363 $ 0,00005363 Узнайте больше о цене PlugToken (PLUG)

Токеномика PlugToken (PLUG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PlugToken (PLUG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PLUG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PLUG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PLUG, изучите текущую цену PLUG!

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