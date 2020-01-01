Токеномика Polimec (PLMC) Откройте для себя ключевую информацию о Polimec (PLMC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Polimec (PLMC) Polimec - это децентрализованный протокол для привлечения средств, ориентированный на ускорение проектов ранних стадий в экосистеме Web3. Инфраструктура Polimec использует учетные данные в сети, чтобы обеспечить привлечение средств в соответствии с нормативными требованиями и на устойчивой основе. С Polimec вы становитесь инвестором! Официальный сайт: https://www.polimec.org Whitepaper: https://polimec.link/whitepaper Обозреватель блоков: https://explorer.polimec.org/polimec Купить PLMC сейчас!

Токеномика и анализ цен Polimec (PLMC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Polimec (PLMC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 15,96M $ 15,96M $ 15,96M Исторический максимум: $ 0,65 $ 0,65 $ 0,65 Исторический минимум: $ 0,08730965911442147 $ 0,08730965911442147 $ 0,08730965911442147 Текущая цена: $ 0,1596 $ 0,1596 $ 0,1596 Узнайте больше о цене Polimec (PLMC)

Токеномика Polimec (PLMC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Polimec (PLMC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PLMC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PLMC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PLMC, изучите текущую цену PLMC!

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