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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по PlaysOut, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по PlaysOut, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ PlaysOut (PLAY) за сегодня

Технический анализ PlaysOut (PLAY) за сегодня

Страница анализа PlaysOut предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике PLAY, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе PlaysOut ниже.

Изменение цены PlaysOut (PLAY)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,03607--+3,29%+6,46%-62,27%
Узнайте больше о цене PlaysOut

Технические индикаторы PlaysOut

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот PlaysOut на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 8
Нейтрально 3
Покупка 15
Скользящие средние:НейтральноПродажа 6Нейтрально 1Покупка 7
Технические индикаторы:Активная покупкаПродажа 2Нейтрально 2Покупка 8
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,03624
0,03623
R2
0,03623
0,03623
R1
0,03623
0,03623
PP
0,03622
0,03622
S1
0,03622
0,03622
S2
0,03621
0,03622
S3
0,03621
0,03621

Рыночные сигналы PlaysOut

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,22M
$1,36 M
$1,58 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,12 M
3-дневные активные продажи
$0,12 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,40 M
7-дневные активные продажи
$0,40 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала PlaysOut

Чистый притокЦена PLAYUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,01 M0,04
2026-08-09$0,01 M0,04
2026-08-08-$0,02 M0,04
2026-08-07-$0,01 M0,03
2026-08-06$0,00 M0,04

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
PLAY/USDT
$0,03607
$0,03607$0,03607
-3,71%
1.96M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор PLAY в USD

Сумма

PLAY
PLAY
USD
USD

1 PLAY = 0,03607 USD

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