Токеномика Platinum (PLAT) Откройте для себя ключевую информацию о Platinum (PLAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Platinum (PLAT) Platinum – это новаторский криптовалютный проект, который использует внутреннюю ценность и редкость платины, драгоценного металла, для создания стабильного, инновационного цифрового актива, преодолевая разрыв между традиционными товарами и децентрализованным будущим финансов. Официальный сайт: https://platinumsol.club/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/4uNu7jVuXjpQdKgd5Xgk8rZSnPyCBNiQwHjJZAJ5Lsfq Купить PLAT сейчас!

Токеномика и анализ цен Platinum (PLAT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Platinum (PLAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 100 000,00T $ 100 000,00T $ 100 000,00T Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 22,80K $ 22,80K $ 22,80K Исторический максимум: $ 0,000000000015655 $ 0,000000000015655 $ 0,000000000015655 Исторический минимум: $ 0,000000000000220496 $ 0,000000000000220496 $ 0,000000000000220496 Текущая цена: $ 0,000000000000228 $ 0,000000000000228 $ 0,000000000000228 Узнайте больше о цене Platinum (PLAT)

Токеномика Platinum (PLAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Platinum (PLAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PLAT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PLAT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PLAT, изучите текущую цену PLAT!

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