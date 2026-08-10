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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по PIVX, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по PIVX, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ PIVX (PIVX) за сегодня

Технический анализ PIVX (PIVX) за сегодня

Страница анализа PIVX предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике PIVX, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе PIVX ниже.

Изменение цены PIVX (PIVX)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,02461---12,33%-40,07%-67,24%
Узнайте больше о цене PIVX

Поток капитала PIVX

Чистый притокЦена PIVXUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,03 M0,03
2026-08-09-$0,06 M0,02
2026-08-08-$0,01 M0,03
2026-08-07-$0,03 M0,03
2026-08-06-$0,05 M0,03

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Торгуйте PIVX (PIVX) рынками на MEXC

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
PIVX/USDT
$0,02461
$0,02461$0,02461
-1,08%
2.82M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор PIVX в USD

Сумма

PIVX
PIVX
USD
USD

1 PIVX = 0,02461 USD

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