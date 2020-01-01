Технический анализ Pippin (PIPPIN) за сегодня Страница анализа Pippin предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике PIPPIN, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Pippin ниже. Регистрация

Изменение цены Pippin (PIPPIN) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,018053 -- +13,12% +4,49% -29,95%

Технические индикаторы Pippin

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Pippin на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Продажа Продажа 18 Нейтрально 1 Покупка 7 Скользящие средние : Активная продажа Продажа 14 Нейтрально 0 Покупка 0 Технические индикаторы : Покупка Продажа 4 Нейтрально 1 Покупка 7 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,0181 0,0181 R2 0,0181 0,0181 R1 0,0181 0,0181 PP 0,0181 0,0181 S1 0,0181 0,0181 S2 0,0181 0,0181 S3 0,0181 0,0181

Рыночные сигналы Pippin Текущий чистый объем открытых ордеров -7,31M $8,32 M $15,64 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,02M 3-дневные активные покупки $1,36 M 3-дневные активные продажи $1,38 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,05M 7-дневные активные покупки $9,20 M 7-дневные активные продажи $9,16 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Pippin Чистый приток Цена PIPPINUSDT История Чистый приток Цена Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Pippin (PIPPIN) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Pippin в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч PIPPIN / USDT $0,018059 $0,018059 $0,018059 +2,47% 6.00M (USDT) Торговля PIPPIN / USDC $0,01809 $0,01809 $0,01809 +2,55% 2.99M (USDT) Торговля