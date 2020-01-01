Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Pipedog, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Pipedog, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

Подробнее о PIPEDOG

Информация о цене PIPEDOG

Что такое PIPEDOG

Официальный сайт PIPEDOG

Токеномика PIPEDOG

Прогноз цен PIPEDOG

История PIPEDOG

Руководство по покупке PIPEDOG

Конвертер валют PIPEDOG в фиат

PIPEDOG на споте

Фьючерсы PIPEDOG USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Технический анализ pipedog (PIPEDOG) за сегодня

Технический анализ pipedog (PIPEDOG) за сегодня

Страница анализа pipedog предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике PIPEDOG, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе pipedog ниже.

Изменение цены pipedog (PIPEDOG)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,003179--+28,91%+111,93%+111,93%
Узнайте больше о цене pipedog

Технические индикаторы Pipedog

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Pipedog на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 16
Нейтрально 4
Покупка 6
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 13Нейтрально 0Покупка 1
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 4Покупка 5
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,003184
0,003167
R2
0,003167
0,003158
R1
0,003159
0,003152
PP
0,003142
0,003142
S1
0,003134
0,003133
S2
0,003117
0,003127
S3
0,003109
0,003117

Рыночные сигналы Pipedog

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,02M
$0,03 M
$0,05 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,01 M
3-дневные активные продажи
$0,01 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,03 M
7-дневные активные продажи
$0,03 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Pipedog

Чистый притокЦена PIPEDOGUSDT
ИсторияЧистый притокЦена

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о pipedog

Торгуйте pipedog (PIPEDOG) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы pipedog в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
PIPEDOG/USD1
$0,00313
$0,00313$0,00313
+22,50%
18.63M (USDT)
PIPEDOG/USDT
$0,003183
$0,003183$0,003183
+21,86%
25.40M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор PIPEDOG в USD

Сумма

PIPEDOG
PIPEDOG
USD
USD

1 PIPEDOG = 0,003179 USD

Больше технического анализа криптовалют

Найдите больше актуальных аналитических материалов по ценам криптовалют.