Технический анализ pipedog (PIPEDOG) за сегодня Страница анализа pipedog предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике PIPEDOG, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе pipedog ниже. Регистрация

Изменение цены pipedog (PIPEDOG) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,003179 -- +28,91% +111,93% +111,93%

Технические индикаторы Pipedog

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Pipedog на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Продажа Продажа 16 Нейтрально 4 Покупка 6 Скользящие средние : Активная продажа Продажа 13 Нейтрально 0 Покупка 1 Технические индикаторы : Покупка Продажа 3 Нейтрально 4 Покупка 5 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,003184 0,003167 R2 0,003167 0,003158 R1 0,003159 0,003152 PP 0,003142 0,003142 S1 0,003134 0,003133 S2 0,003117 0,003127 S3 0,003109 0,003117

Рыночные сигналы Pipedog Текущий чистый объем открытых ордеров -0,02M $0,03 M $0,05 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $0,01 M 3-дневные активные продажи $0,01 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 7-дневные активные покупки $0,03 M 7-дневные активные продажи $0,03 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Pipedog Чистый приток Цена PIPEDOGUSDT История Чистый приток Цена Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте pipedog (PIPEDOG) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы pipedog в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч PIPEDOG / USD1 $0,00313 $0,00313 $0,00313 +22,50% 18.63M (USDT) Торговля PIPEDOG / USDT $0,003183 $0,003183 $0,003183 +21,86% 25.40M (USDT) Торговля