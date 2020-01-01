Токеномика Pikamoon (PIKA) Откройте для себя ключевую информацию о Pikamoon (PIKA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Pikamoon (PIKA) NFT игра "Играй, чтобы заработать". Официальный сайт: https://www.pikamoon.io/ Whitepaper: https://docs.pikamoon.io Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xD1e64bcc904Cfdc19d0FABA155a9EdC69b4bcdAe Купить PIKA сейчас!

Токеномика и анализ цен Pikamoon (PIKA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pikamoon (PIKA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,72M $ 1,72M $ 1,72M Общее предложение: $ 49,89B $ 49,89B $ 49,89B Оборотное предложение: $ 17,45B $ 17,45B $ 17,45B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,92M $ 4,92M $ 4,92M Исторический максимум: $ 0,0047998 $ 0,0047998 $ 0,0047998 Исторический минимум: $ 0,000074363581316931 $ 0,000074363581316931 $ 0,000074363581316931 Текущая цена: $ 0,00009857 $ 0,00009857 $ 0,00009857 Узнайте больше о цене Pikamoon (PIKA)

Токеномика Pikamoon (PIKA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Pikamoon (PIKA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PIKA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PIKA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PIKA, изучите текущую цену PIKA!

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