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Технический анализ Pieverse (PIEVERSE) за сегодня

Технический анализ Pieverse (PIEVERSE) за сегодня

Страница анализа Pieverse предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике PIEVERSE, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Pieverse ниже.

Изменение цены Pieverse (PIEVERSE)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,7857--+4,21%+13,05%-14,36%
Узнайте больше о цене Pieverse

Технические индикаторы Pieverse

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Pieverse на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 9
Нейтрально 4
Покупка 13
Скользящие средние:НейтральноПродажа 6Нейтрально 0Покупка 8
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 4Покупка 5
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,7886
0,7884
R2
0,7884
0,7882
R1
0,7881
0,7881
PP
0,7879
0,7879
S1
0,7876
0,7877
S2
0,7874
0,7876
S3
0,7871
0,7874

Рыночные сигналы Pieverse

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,24M
$1,31 M
$1,55 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,02M
3-дневные активные покупки
$0,52 M
3-дневные активные продажи
$0,54 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,03M
7-дневные активные покупки
$1,01 M
7-дневные активные продажи
$1,04 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Pieverse

Чистый притокЦена PIEVERSEUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,05 M0,78
2026-08-09-$0,01 M0,80
2026-08-08$0,10 M0,81
2026-08-07-$0,05 M0,77
2026-08-06$0,10 M0,77

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
PIEVERSE/USDT
$0,7857
$0,7857$0,7857
-1,63%
80.24K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор PIEVERSE в USD

Сумма

PIEVERSE
PIEVERSE
USD
USD

1 PIEVERSE = 0,7856 USD

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