Технический анализ Pi Network (PI) за сегодня
Изменение цены Pi Network (PI)
|Текущая цена
|24ч
|7 дн.
|30 дн.
|90 дн.
|$0,08857
|--
|+6,91%
|-10,26%
|-48,26%
Технические индикаторы Pi Network
Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Pi Network на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.
|Скользящие средние:
|Нейтрально
|Продажа 8
|Нейтрально 0
|Покупка 6
|Технические индикаторы:
|Покупка
|Продажа 2
|Нейтрально 5
|Покупка 5
Рыночные сигналы Pi Network
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
Поток капитала Pi Network
|История
|Чистый приток
|Цена
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
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