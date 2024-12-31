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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Pi Network, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Pi Network, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ Pi Network (PI) за сегодня

Технический анализ Pi Network (PI) за сегодня

Страница анализа Pi Network предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике PI, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Pi Network ниже.

Изменение цены Pi Network (PI)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,08857--+6,91%-10,26%-48,26%
Узнайте больше о цене Pi Network

Технические индикаторы Pi Network

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Pi Network на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 10
Нейтрально 5
Покупка 11
Скользящие средние:НейтральноПродажа 8Нейтрально 0Покупка 6
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 2Нейтрально 5Покупка 5
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,0886
0,08858
R2
0,08858
0,08856
R1
0,08857
0,08856
PP
0,08855
0,08855
S1
0,08854
0,08853
S2
0,08852
0,08853
S3
0,08851
0,08852

Рыночные сигналы Pi Network

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,93M
$5,38 M
$6,32 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,09M
3-дневные активные покупки
$2,66 M
3-дневные активные продажи
$2,57 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,10M
7-дневные активные покупки
$6,97 M
7-дневные активные продажи
$6,87 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Pi Network

Чистый притокЦена PIUSDT
ИсторияЧистый притокЦена

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Pi Network

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
PI/USDT
$0,08857
$0,08857$0,08857
-1,50%
1.86M (USDT)
PI/USDC
$0,08859
$0,08859$0,08859
-1,32%
626.14K (USDT)
PI/USD1
$0,08864
$0,08864$0,08864
-1,24%
637.24K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор PI в USD

Сумма

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PI
USD
USD

1 PI = 0,08857 USD

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