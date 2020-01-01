Токеномика Puffverse (PFVS)

Токеномика Puffverse (PFVS)

Откройте для себя ключевую информацию о Puffverse (PFVS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Puffverse (PFVS)

Puffverse – это похожая на Дисней сказочная страна в 3D-метавселенной, которая призвана соединить виртуальность в Web 3 и реальность в Web 2, и это не просто веселая игра для вечеринок и облачная игровая платформа.

Официальный сайт:
https://puffverse.pro/
Whitepaper:
https://docs.puffverse.pro/
Обозреватель блоков:
https://app.roninchain.com/token/0xb4562fdefd5ed58f7705ce9386d54ee9b53831d1?p=1&ps=25

Токеномика и анализ цен Puffverse (PFVS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Puffverse (PFVS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,49M
$ 1,49M$ 1,49M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 116,60M
$ 116,60M$ 116,60M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 12,78M
$ 12,78M$ 12,78M
Исторический максимум:
$ 0,3
$ 0,3$ 0,3
Исторический минимум:
--
----
Текущая цена:
$ 0,01278
$ 0,01278$ 0,01278

Токеномика Puffverse (PFVS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Puffverse (PFVS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PFVS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PFVS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PFVS, изучите текущую цену PFVS!

Как купить PFVS

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История цены Puffverse (PFVS)

Анализ истории цены PFVS помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.