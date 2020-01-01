Токеномика Puffverse (PFVS) Откройте для себя ключевую информацию о Puffverse (PFVS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Puffverse (PFVS) Puffverse – это похожая на Дисней сказочная страна в 3D-метавселенной, которая призвана соединить виртуальность в Web 3 и реальность в Web 2, и это не просто веселая игра для вечеринок и облачная игровая платформа. Официальный сайт: https://puffverse.pro/ Whitepaper: https://docs.puffverse.pro/ Обозреватель блоков: https://app.roninchain.com/token/0xb4562fdefd5ed58f7705ce9386d54ee9b53831d1?p=1&ps=25 Купить PFVS сейчас!

Токеномика и анализ цен Puffverse (PFVS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Puffverse (PFVS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,49M $ 1,49M $ 1,49M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 116,60M $ 116,60M $ 116,60M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 12,78M $ 12,78M $ 12,78M Исторический максимум: $ 0,3 $ 0,3 $ 0,3 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,01278 $ 0,01278 $ 0,01278 Узнайте больше о цене Puffverse (PFVS)

Токеномика Puffverse (PFVS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Puffverse (PFVS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PFVS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PFVS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PFVS, изучите текущую цену PFVS!

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