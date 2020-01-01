Токеномика Pepa Inu (PEPA) Откройте для себя ключевую информацию о Pepa Inu (PEPA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Pepa Inu (PEPA) Pepa Inu — это новый и захватывающий криптовалютный проект, основанный на мемах, который призван произвести революцию в мире мемкойнов. С дорожной картой, которая включает в себя новые интересные утилиты, такие как Future Pools и Pepe Care, Pepa Inu призвана принести удовольствие и инновации на рынок криптовалют. Официальный сайт: https://pepa-inu.com/ Whitepaper: https://pepa-inu.com/whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://bscscan.com/address/0xC3137c696796D69F783CD0Be4aB4bB96814234Aa Купить PEPA сейчас!

Токеномика и анализ цен Pepa Inu (PEPA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pepa Inu (PEPA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,00000000006383 $ 0,00000000006383 $ 0,00000000006383 Исторический минимум: $ 0,000000000000150204 $ 0,000000000000150204 $ 0,000000000000150204 Текущая цена: $ 0,0000000000004696 $ 0,0000000000004696 $ 0,0000000000004696 Узнайте больше о цене Pepa Inu (PEPA)

Токеномика Pepa Inu (PEPA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Pepa Inu (PEPA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PEPA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PEPA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PEPA, изучите текущую цену PEPA!

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