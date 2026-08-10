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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по PEP, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по PEP, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ PEP (PEP) за сегодня

Технический анализ PEP (PEP) за сегодня

Страница анализа PEP предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике PEP, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе PEP ниже.

Изменение цены PEP (PEP)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,0000609---10,18%-15,89%-55,23%
Узнайте больше о цене PEP

Поток капитала PEP

Чистый притокЦена PEPUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,00
2026-08-09$0,00 M0,00
2026-08-08$0,00 M0,00
2026-08-07$0,00 M0,00
2026-08-06$0,00 M0,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
PEP/USDT
$0,0000609
$0,0000609$0,0000609
+2,01%
13.52M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор PEP в USD

Сумма

PEP
PEP
USD
USD

1 PEP = 0,0000609 USD

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