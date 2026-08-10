Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Peaq network, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Peaq network, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

Подробнее о PEAQ

Информация о цене PEAQ

Что такое PEAQ

Whitepaper PEAQ

Официальный сайт PEAQ

Токеномика PEAQ

Прогноз цен PEAQ

История PEAQ

Руководство по покупке PEAQ

Конвертер валют PEAQ в фиат

PEAQ на споте

Фьючерсы PEAQ USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Технический анализ peaq network (PEAQ) за сегодня

Технический анализ peaq network (PEAQ) за сегодня

Страница анализа peaq network предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике PEAQ, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе peaq network ниже.

Изменение цены peaq network (PEAQ)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,01772--+3,74%-0,51%-16,26%
Узнайте больше о цене peaq network

Технические индикаторы Peaq network

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Peaq network на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная продажа
Продажа 18
Нейтрально 7
Покупка 1
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 12Нейтрально 2Покупка 0
Технические индикаторы:Активная продажаПродажа 6Нейтрально 5Покупка 1
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,01773
0,01772
R2
0,01772
0,01771
R1
0,0177
0,0177
PP
0,01769
0,01769
S1
0,01767
0,01768
S2
0,01766
0,01767
S3
0,01764
0,01766

Рыночные сигналы Peaq network

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,20M
$1,55 M
$1,75 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,02 M
3-дневные активные продажи
$0,01 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,08 M
7-дневные активные продажи
$0,08 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Peaq network

Чистый притокЦена PEAQUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,02
2026-08-09$0,00 M0,02
2026-08-08$0,00 M0,02
2026-08-07$0,00 M0,02
2026-08-06$0,00 M0,02

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о peaq network

Торгуйте peaq network (PEAQ) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы peaq network в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
PEAQ/USDT
$0,01772
$0,01772$0,01772
-0,16%
1.36M (USDT)
PEAQ/USDC
$0,01771
$0,01771$0,01771
-0,22%
3.11M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор PEAQ в USD

Сумма

PEAQ
PEAQ
USD
USD

1 PEAQ = 0,01772 USD

Больше технического анализа криптовалют

Найдите больше актуальных аналитических материалов по ценам криптовалют.