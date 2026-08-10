Технический анализ peaq network (PEAQ) за сегодня Страница анализа peaq network предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике PEAQ, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе peaq network ниже. Регистрация

Изменение цены peaq network (PEAQ) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,01772 -- +3,74% -0,51% -16,26%

Технические индикаторы Peaq network

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Peaq network на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Активная продажа Продажа 18 Нейтрально 7 Покупка 1 Скользящие средние : Активная продажа Продажа 12 Нейтрально 2 Покупка 0 Технические индикаторы : Активная продажа Продажа 6 Нейтрально 5 Покупка 1 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,01773 0,01772 R2 0,01772 0,01771 R1 0,0177 0,0177 PP 0,01769 0,01769 S1 0,01767 0,01768 S2 0,01766 0,01767 S3 0,01764 0,01766

Рыночные сигналы Peaq network Текущий чистый объем открытых ордеров -0,20M $1,55 M $1,75 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $0,02 M 3-дневные активные продажи $0,01 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 7-дневные активные покупки $0,08 M 7-дневные активные продажи $0,08 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Peaq network Чистый приток Цена PEAQUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 $0,00 M 0,02 2026-08-09 $0,00 M 0,02 2026-08-08 $0,00 M 0,02 2026-08-07 $0,00 M 0,02 2026-08-06 $0,00 M 0,02 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте peaq network (PEAQ) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы peaq network в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч PEAQ / USDT $0,01772 $0,01772 $0,01772 -0,16% 1.36M (USDT) Торговля PEAQ / USDC $0,01771 $0,01771 $0,01771 -0,22% 3.11M (USDT) Торговля