Токеномика Playbux (PBUX) Откройте для себя ключевую информацию о Playbux (PBUX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Playbux (PBUX) Playbux - это всеобъемлющая платформа, которая объединяет в себе широкий спектр услуг, включая электронную коммерцию, игры, музыку, фильмы, казино, NFT, торговлю криптовалютами, DEFI и многое другое. Благодаря стратегическим партнерствам Playbux стал заметным игроком в сфере развлечений в web3. Собственный движок RI Engine лежит в основе технического мастерства Playbux, обеспечивая гиперперсонализированные рекомендации и опыт, что позволяет Playbux опережать конкурентов. Официальный сайт: https://www.playbux.co/ Whitepaper: https://playbux.gitbook.io/playbux-whitepaper Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x9D1d4dE9cD93203147fAc3BC0262a78e3a0e96bb Купить PBUX сейчас!

Токеномика и анализ цен Playbux (PBUX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Playbux (PBUX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 400,00M $ 400,00M $ 400,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,36M $ 1,36M $ 1,36M Исторический максимум: $ 0,4125 $ 0,4125 $ 0,4125 Исторический минимум: $ 0,00231295757668434 $ 0,00231295757668434 $ 0,00231295757668434 Текущая цена: $ 0,0034 $ 0,0034 $ 0,0034 Узнайте больше о цене Playbux (PBUX)

Токеномика Playbux (PBUX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Playbux (PBUX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PBUX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PBUX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PBUX, изучите текущую цену PBUX!

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