Токеномика Playbux (PBUX)

Токеномика Playbux (PBUX)

Откройте для себя ключевую информацию о Playbux (PBUX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Playbux (PBUX)

Playbux - это всеобъемлющая платформа, которая объединяет в себе широкий спектр услуг, включая электронную коммерцию, игры, музыку, фильмы, казино, NFT, торговлю криптовалютами, DEFI и многое другое. Благодаря стратегическим партнерствам Playbux стал заметным игроком в сфере развлечений в web3. Собственный движок RI Engine лежит в основе технического мастерства Playbux, обеспечивая гиперперсонализированные рекомендации и опыт, что позволяет Playbux опережать конкурентов.

Официальный сайт:
https://www.playbux.co/
Whitepaper:
https://playbux.gitbook.io/playbux-whitepaper
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x9D1d4dE9cD93203147fAc3BC0262a78e3a0e96bb

Токеномика и анализ цен Playbux (PBUX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Playbux (PBUX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 400,00M
$ 400,00M$ 400,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,36M
$ 1,36M$ 1,36M
Исторический максимум:
$ 0,4125
$ 0,4125$ 0,4125
Исторический минимум:
$ 0,00231295757668434
$ 0,00231295757668434$ 0,00231295757668434
Текущая цена:
$ 0,0034
$ 0,0034$ 0,0034

Токеномика Playbux (PBUX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Playbux (PBUX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PBUX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PBUX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PBUX, изучите текущую цену PBUX!

Как купить PBUX

Заинтересованы в добавлении Playbux (PBUX) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки PBUX, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Playbux (PBUX)

Анализ истории цены PBUX помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены PBUX

Хотите узнать, куда может двигаться PBUX? Наша страница прогноза цены PBUX объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.