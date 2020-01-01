Токеномика PolkaBridge (PBR) Откройте для себя ключевую информацию о PolkaBridge (PBR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PolkaBridge (PBR) PolkaBridge is the first decentralized bridge between the Polkadot platform and other blockchains. PolkaBridge is designed to make it super easy for you to connect with several other blockchains in the cryptocurrency world. PolkaBridge offers; a good way to earn passive income, lower transaction fees than Ethereum, super-fast transaction processes, and many other benefits. Официальный сайт: https://polkabridge.org/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x298d492e8c1d909d3f63bc4a36c66c64acb3d695 Купить PBR сейчас!

Токеномика и анализ цен PolkaBridge (PBR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PolkaBridge (PBR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 71,40K $ 71,40K $ 71,40K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 74,92M $ 74,92M $ 74,92M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 95,30K $ 95,30K $ 95,30K Исторический максимум: $ 3,9515 $ 3,9515 $ 3,9515 Исторический минимум: $ 0,000277651017490831 $ 0,000277651017490831 $ 0,000277651017490831 Текущая цена: $ 0,000953 $ 0,000953 $ 0,000953 Узнайте больше о цене PolkaBridge (PBR)

Токеномика PolkaBridge (PBR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PolkaBridge (PBR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PBR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PBR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PBR, изучите текущую цену PBR!

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