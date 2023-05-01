Токеномика PAYU (PAYU)

Токеномика PAYU (PAYU)

Откройте для себя ключевую информацию о PAYU (PAYU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о PAYU (PAYU)

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Официальный сайт:
https://memecoins.finance/
Whitepaper:
https://memecoins.finance/wp-content/uploads/2023/05/matt-coin-whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x9aeb2e6dd8d55e14292acfcfc4077e33106e4144

Токеномика и анализ цен PAYU (PAYU)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене PAYU (PAYU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 543,21T
$ 543,21T$ 543,21T
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 377,10K
$ 377,10K$ 377,10K
Исторический максимум:
$ 0,00000001548
$ 0,00000001548$ 0,00000001548
Исторический минимум:
$ 0,000000000002365849
$ 0,000000000002365849$ 0,000000000002365849
Текущая цена:
$ 0,0000000006942
$ 0,0000000006942$ 0,0000000006942

Токеномика PAYU (PAYU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики PAYU (PAYU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PAYU, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PAYU.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PAYU, изучите текущую цену PAYU!

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История цены PAYU (PAYU)

Анализ истории цены PAYU помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.