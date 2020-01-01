Токеномика Patex (PATEX) Откройте для себя ключевую информацию о Patex (PATEX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Patex (PATEX) Patex - это комплексное решение для внедрения CBDC в Латинской Америке: его L2 позволяет выпускать и отслеживать CBDC, а C-Patex предназначен для торговли этими валютами прямо на платформе. Официальный сайт: https://patex.io/ Whitepaper: https://patex.io/docs/Patex%20WP.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xfd4f2caf941b6d737382dce420b368de3fc7f2d4 Купить PATEX сейчас!

Токеномика и анализ цен Patex (PATEX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Patex (PATEX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 10 $ 10 $ 10 Исторический минимум: $ 0,028655814401661293 $ 0,028655814401661293 $ 0,028655814401661293 Текущая цена: $ 0,0382 $ 0,0382 $ 0,0382 Узнайте больше о цене Patex (PATEX)

Токеномика Patex (PATEX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Patex (PATEX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PATEX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PATEX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PATEX, изучите текущую цену PATEX!

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