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Технический анализ Particle Network (PARTI) за сегодня

Технический анализ Particle Network (PARTI) за сегодня

Страница анализа Particle Network предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике PARTI, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Particle Network ниже.

Изменение цены Particle Network (PARTI)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,02627--+11,45%-21,61%-55,28%
Узнайте больше о цене Particle Network

Технические индикаторы Particle Network

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Particle Network на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 8
Нейтрально 1
Покупка 17
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 0Покупка 14
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 8Нейтрально 1Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,0263
0,02629
R2
0,02629
0,02627
R1
0,02627
0,02627
PP
0,02626
0,02626
S1
0,02624
0,02624
S2
0,02623
0,02624
S3
0,02621
0,02623

Рыночные сигналы Particle Network

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,31M
$4,26 M
$4,57 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
3-дневные активные покупки
$0,32 M
3-дневные активные продажи
$0,30 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,02M
7-дневные активные покупки
$0,42 M
7-дневные активные продажи
$0,40 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Particle Network

Чистый притокЦена PARTIUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,47 M0,03
2026-08-09-$0,12 M0,03
2026-08-08-$0,07 M0,02
2026-08-07-$0,07 M0,02
2026-08-06-$0,04 M0,02

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Particle Network

Торгуйте Particle Network (PARTI) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Particle Network в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
PARTI/USDT
$0,02627
$0,02627$0,02627
-5,29%
5.70M (USDT)
PARTI/USDC
$0,02634
$0,02634$0,02634
-5,11%
2.09M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор PARTI в USD

Сумма

PARTI
PARTI
USD
USD

1 PARTI = 0,02627 USD

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