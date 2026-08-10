Технический анализ Particle Network (PARTI) за сегодня Страница анализа Particle Network предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике PARTI, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Particle Network ниже. Регистрация

Изменение цены Particle Network (PARTI) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,02627 -- +11,45% -21,61% -55,28%

Технические индикаторы Particle Network

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Particle Network на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Покупка Продажа 8 Нейтрально 1 Покупка 17 Скользящие средние : Активная покупка Продажа 0 Нейтрально 0 Покупка 14 Технические индикаторы : Продажа Продажа 8 Нейтрально 1 Покупка 3 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,0263 0,02629 R2 0,02629 0,02627 R1 0,02627 0,02627 PP 0,02626 0,02626 S1 0,02624 0,02624 S2 0,02623 0,02624 S3 0,02621 0,02623

Рыночные сигналы Particle Network Текущий чистый объем открытых ордеров -0,31M $4,26 M $4,57 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,01M 3-дневные активные покупки $0,32 M 3-дневные активные продажи $0,30 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,02M 7-дневные активные покупки $0,42 M 7-дневные активные продажи $0,40 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Particle Network Чистый приток Цена PARTIUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,47 M 0,03 2026-08-09 -$0,12 M 0,03 2026-08-08 -$0,07 M 0,02 2026-08-07 -$0,07 M 0,02 2026-08-06 -$0,04 M 0,02 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Particle Network (PARTI) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Particle Network в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч PARTI / USDT $0,02627 $0,02627 $0,02627 -5,29% 5.70M (USDT) Торговля PARTI / USDC $0,02634 $0,02634 $0,02634 -5,11% 2.09M (USDT) Торговля