Токеномика PAC PROJECT (PACOIN) Откройте для себя ключевую информацию о PAC PROJECT (PACOIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PAC PROJECT (PACOIN) Проект PAC - это комплексная экосистема, построенная на технологиях web3, объединяющая развлекательные, образовательные, игровые и другие полезные сервисы - AI Bot, Game Center с P2E мобильными играми, стейкинг, криптовалютную биржу, маркетплейс NFT, AR-сервис и другие. Официальный сайт: https://pac-project.com/ Whitepaper: https://pac-project.com/whitepaper Обозреватель блоков: https://scan.octa.space/token/0x760eE1038b54D5AdfeBbC9560Dd13F46a92D5b3a Купить PACOIN сейчас!

Токеномика и анализ цен PAC PROJECT (PACOIN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PAC PROJECT (PACOIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 221,90K $ 221,90K $ 221,90K Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 40,02M $ 40,02M $ 40,02M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,2 $ 0,2 $ 0,2 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,005545 $ 0,005545 $ 0,005545 Узнайте больше о цене PAC PROJECT (PACOIN)

Токеномика PAC PROJECT (PACOIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PAC PROJECT (PACOIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PACOIN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PACOIN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PACOIN, изучите текущую цену PACOIN!

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