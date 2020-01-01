Токеномика Oxya Origin (OXYZ)

Токеномика Oxya Origin (OXYZ)

Откройте для себя ключевую информацию о Oxya Origin (OXYZ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Oxya Origin (OXYZ)

Oxya Origin совершает революцию в игровой индустрии благодаря своей полностью интегрированной экосистеме, работающей на основе блокчейна. Основанная на общем IP и экономике, управляемой игроками, она объединяет множество игр в одну взаимосвязанную вселенную. Предлагая возможности раннего участия, Oxya Origin дает игрокам возможность определять развитие игр и стимулировать рост экосистемы.

Официальный сайт:
https://www.oxyaorigin.com/
Whitepaper:
https://oxya-origin.gitbook.io/oxya-origin
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xd0623da373f754c4b6762209ea77de59b21dd667

Токеномика и анализ цен Oxya Origin (OXYZ)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Oxya Origin (OXYZ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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Общее предложение:
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Оборотное предложение:
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FDV (полностью разводненная стоимость):
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Исторический максимум:
$ 0,03393
$ 0,03393$ 0,03393
Исторический минимум:
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Текущая цена:
$ 0,000758
$ 0,000758$ 0,000758

Токеномика Oxya Origin (OXYZ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Oxya Origin (OXYZ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов OXYZ, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов OXYZ.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OXYZ, изучите текущую цену OXYZ!

Как купить OXYZ

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История цены Oxya Origin (OXYZ)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.