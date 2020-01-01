Токеномика OXOA Network (OXOA) Откройте для себя ключевую информацию о OXOA Network (OXOA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о OXOA Network (OXOA) OXOA — первая гиперчейн игровая платформа на zkSync, направленная на улучшение игрового опыта с помощью передовых блокчейн технологий. OXOA выходит за рамки обычного блокчейна, поскольку участники сообщества могут участвовать в операциях нодов, зарабатывая награды, и голосовать за будущие предложения по управлению. OXOA функционирует независимо, но соединена сетью гипермостов, что обеспечивает самую быструю и надежную совместимость без комиссии за транзакции. Официальный сайт: https://oxoa.games/# Whitepaper: https://oxoa-network.gitbook.io/oxoa-network Обозреватель блоков: https://era.zksync.network/address/0xef1b70df40fcbb43e878878e57476217ac895414 Купить OXOA сейчас!

Токеномика и анализ цен OXOA Network (OXOA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене OXOA Network (OXOA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,0068 $ 0,0068 $ 0,0068 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,000011 $ 0,000011 $ 0,000011 Узнайте больше о цене OXOA Network (OXOA)

Токеномика OXOA Network (OXOA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики OXOA Network (OXOA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OXOA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OXOA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OXOA, изучите текущую цену OXOA!

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