Токеномика OVER (OVER) Откройте для себя ключевую информацию о OVER (OVER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о OVER (OVER) OverProtocol – это блокчейн 1 уровня, который позволяет частным лицам запускать полноценные узлы на своих персональных компьютерах. С помощью приложения OverScape каждый может выступать в качестве валидатора, не имея специальных знаний. Снижая зависимость от институциональных валидаторов, OverProtocol создает новые финансовые возможности и стремится создать стабильную, глобальную финансовую сеть P2P. Пользователи могут подтверждать транзакции, предлагать блоки и зарабатывать токены OVER в качестве вознаграждения. Официальный сайт: https://over.network/ Whitepaper: https://docs.over.network/ Обозреватель блоков: https://scan.over.network/ Купить OVER сейчас!

Токеномика и анализ цен OVER (OVER) Изучите ключевые данные о токеномике и цене OVER (OVER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,32 $ 0,32 $ 0,32 Исторический минимум: $ 0,025878939641620514 $ 0,025878939641620514 $ 0,025878939641620514 Текущая цена: $ 0,03364 $ 0,03364 $ 0,03364 Узнайте больше о цене OVER (OVER)

Токеномика OVER (OVER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики OVER (OVER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OVER, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OVER. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OVER, изучите текущую цену OVER!

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