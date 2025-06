Откройте для себя ключевую информацию о OVER (OVER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.

Токеномика OVER (OVER)

OverProtocol – это блокчейн 1 уровня, который позволяет частным лицам запускать полноценные узлы на своих персональных компьютерах. С помощью приложения OverScape каждый может выступать в качестве валидатора, не имея специальных знаний. Снижая зависимость от институциональных валидаторов, OverProtocol создает новые финансовые возможности и стремится создать стабильную, глобальную финансовую сеть P2P. Пользователи могут подтверждать транзакции, предлагать блоки и зарабатывать токены OVER в качестве вознаграждения.

Изучите ключевые данные о токеномике и цене OVER (OVER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OVER, изучите текущую цену OVER !

Жесткий лимит на общее количество токенов OVER.

Максимальное количество токенов OVER, которые есть или будут созданы.

Понимание токеномики OVER (OVER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

