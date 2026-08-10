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Технический анализ Orderly Network (ORDER) за сегодня

Технический анализ Orderly Network (ORDER) за сегодня

Страница анализа Orderly Network предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ORDER, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Orderly Network ниже.

Изменение цены Orderly Network (ORDER)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,0291--+4,67%-15,17%-50,93%
Узнайте больше о цене Orderly Network

Технические индикаторы Orderly Network

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Orderly Network на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 9
Нейтрально 3
Покупка 14
Скользящие средние:НейтральноПродажа 7Нейтрально 1Покупка 6
Технические индикаторы:Активная покупкаПродажа 2Нейтрально 2Покупка 8
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,02912
0,02911
R2
0,02911
0,02909
R1
0,02908
0,02909
PP
0,02907
0,02907
S1
0,02905
0,02906
S2
0,02904
0,02906
S3
0,02902
0,02904

Рыночные сигналы Orderly Network

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,19M
$3,05 M
$3,24 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,01 M
3-дневные активные продажи
$0,01 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,02 M
7-дневные активные продажи
$0,02 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Orderly Network

Чистый притокЦена ORDERUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,01 M0,03
2026-08-09-$0,01 M0,03
2026-08-08$0,01 M0,03
2026-08-07$0,04 M0,03
2026-08-06$0,01 M0,03

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Orderly Network

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ORDER/USDT
$0,0291
$0,0291$0,0291
-0,67%
1.82M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор ORDER в USD

Сумма

ORDER
ORDER
USD
USD

1 ORDER = 0,0291 USD

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