Технический анализ Orderly Network (ORDER) за сегодня Страница анализа Orderly Network предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ORDER, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Orderly Network ниже. Регистрация

Изменение цены Orderly Network (ORDER) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,0291 -- +4,67% -15,17% -50,93%

Технические индикаторы Orderly Network

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Orderly Network на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Покупка Продажа 9 Нейтрально 3 Покупка 14 Скользящие средние : Нейтрально Продажа 7 Нейтрально 1 Покупка 6 Технические индикаторы : Активная покупка Продажа 2 Нейтрально 2 Покупка 8 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,02912 0,02911 R2 0,02911 0,02909 R1 0,02908 0,02909 PP 0,02907 0,02907 S1 0,02905 0,02906 S2 0,02904 0,02906 S3 0,02902 0,02904

Рыночные сигналы Orderly Network Текущий чистый объем открытых ордеров -0,19M $3,05 M $3,24 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $0,01 M 3-дневные активные продажи $0,01 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 7-дневные активные покупки $0,02 M 7-дневные активные продажи $0,02 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Orderly Network Чистый приток Цена ORDERUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 $0,01 M 0,03 2026-08-09 -$0,01 M 0,03 2026-08-08 $0,01 M 0,03 2026-08-07 $0,04 M 0,03 2026-08-06 $0,01 M 0,03 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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