Токеномика Orbital Assets (ORBA)

Токеномика Orbital Assets (ORBA)

Откройте для себя ключевую информацию о Orbital Assets (ORBA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Orbital Assets (ORBA)

$ORBA – нативный токен для экосистемы Orbital Assets (ORBA) – платформы, революционизирующей токенизацию активов реального мира (RWA). Держатели $ORBA могут участвовать в управлении, получать доступ к премиальным услугам токенизации и извлекать выгоду из роста децентрализованной экономики управления активами. Поскольку на ORBA оцифровываются такие активы реального мира, как недвижимость, товары и интеллектуальная собственность, $ORBA играет центральную роль в облегчении транзакций, вознаграждении участников и обеспечении безопасности сети.

Официальный сайт:
https://orbitalassets.org
Whitepaper:
https://docs.orbitalassets.org
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x42Dd3D55e5CFE6f11BC826dE7A32A89F11E6E315

Токеномика и анализ цен Orbital Assets (ORBA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Orbital Assets (ORBA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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Общее предложение:
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Оборотное предложение:
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FDV (полностью разводненная стоимость):
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Исторический максимум:
$ 0,299
$ 0,299$ 0,299
Исторический минимум:
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Текущая цена:
$ 0,0017
$ 0,0017$ 0,0017

Токеномика Orbital Assets (ORBA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Orbital Assets (ORBA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ORBA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ORBA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ORBA, изучите текущую цену ORBA!

Как купить ORBA

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История цены Orbital Assets (ORBA)

Анализ истории цены ORBA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.