Что такое Orbital Assets (ORBA)

$ORBA – нативный токен для экосистемы Orbital Assets (ORBA) – платформы, революционизирующей токенизацию активов реального мира (RWA). Держатели $ORBA могут участвовать в управлении, получать доступ к премиальным услугам токенизации и извлекать выгоду из роста децентрализованной экономики управления активами. Поскольку на ORBA оцифровываются такие активы реального мира, как недвижимость, товары и интеллектуальная собственность, $ORBA играет центральную роль в облегчении транзакций, вознаграждении участников и обеспечении безопасности сети.

Orbital Assets доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Orbital Assets. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.



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Orbital Assets Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как Orbital Assets, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена ORBA в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены Orbital Assets.

История цен Orbital Assets

Отслеживание траектории движения цены ORBA дает ценное представление о ее прошлых результатах и помогает инвесторам понять факторы, влияющие на ее стоимость с течением времени. Понимание этих исторических закономерностей может дать ценный контекст для оценки потенциальной траектории ORBA в будущем. Для получения подробной информации об истории цен перейдите на страницу Истории цен Orbital Assets.

Как купить Orbital Assets (ORBA)

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ORBA на местную валюту

1 ORBA к VND ₫ 323,0766 1 ORBA к AUD A$ 0,019404 1 ORBA к GBP ￡ 0,009198 1 ORBA к EUR € 0,010962 1 ORBA к USD $ 0,0126 1 ORBA к MYR RM 0,053046 1 ORBA к TRY ₺ 0,4914 1 ORBA к JPY ¥ 1,799406 1 ORBA к RUB ₽ 1,00485 1 ORBA к INR ₹ 1,07289 1 ORBA к IDR Rp 203,225778 1 ORBA к PHP ₱ 0,69804 1 ORBA к EGP ￡E. 0,62748 1 ORBA к BRL R$ 0,071316 1 ORBA к CAD C$ 0,017262 1 ORBA к BDT ৳ 1,537326 1 ORBA к NGN ₦ 19,936602 1 ORBA к UAH ₴ 0,524664 1 ORBA к VES Bs 1,1844 1 ORBA к PKR Rs 3,5532 1 ORBA к KZT ₸ 6,421968 1 ORBA к THB ฿ 0,41076 1 ORBA к TWD NT$ 0,376992 1 ORBA к AED د.إ 0,046242 1 ORBA к CHF Fr 0,010332 1 ORBA к HKD HK$ 0,098658 1 ORBA к MAD .د.م 0,115668 1 ORBA к MXN $ 0,24255

Источники Orbital Assets

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Люди также спрашивают: Другие вопросы о Orbital Assets Какова цена Orbital Assets (ORBA) сегодня? Текущая цена Orbital Assets (ORBA) составляет 0,0126 USD . Какова рыночная капитализация Orbital Assets (ORBA)? Текущая рыночная капитализация Orbital Assets составляет -- USD . Она рассчитывается путем умножения текущего предложения ORBA на его рыночную цену в реальном времени 0,0126 USD . Каково оборотное предложение Orbital Assets (ORBA)? Текущее оборотное предложение Orbital Assets (ORBA) составляет -- USD . Какова была самая высокая цена Orbital Assets (ORBA)? По состоянию на 2025-05-27 самая высокая цена Orbital Assets (ORBA) составляет 0,299 USD . Каков 24-часовой объем торгов Orbital Assets (ORBA)? 24-часовой объем торгов Orbital Assets (ORBA) составляет $ 915,73 USD . Вы можете найти больше торгуемых токенов на MEXC и проверить их 24-часовой объем торгов.

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