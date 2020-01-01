Токеномика OPEN Ecosystem Token (OPN1) Откройте для себя ключевую информацию о OPEN Ecosystem Token (OPN1), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о OPEN Ecosystem Token (OPN1) Экосистема билетов OPEN – это родина ончейн билетов. Создав современную билетную инфраструктуру, которая выпустила более 5 миллионов билетов ончейн по всему миру, экосистема OPEN предоставляет набор инструментов для интеграторов, организаторов мероприятий и артистов, позволяющих вернуть себе контроль над продажей билетов и использовать новые возможности для финансирования, доступа и налаживание отношений с фанатами. Официальный сайт: https://onopen.xyz/ Whitepaper: https://docs.onopen.xyz/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/J1YnyKzmxBwFkPftvZexnHTm4Am7JnmWydhxtXdwEmMv Купить OPN1 сейчас!

Токеномика и анализ цен OPEN Ecosystem Token (OPN1) Изучите ключевые данные о токеномике и цене OPEN Ecosystem Token (OPN1), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 22,93B $ 22,93B $ 22,93B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,62M $ 3,62M $ 3,62M Исторический максимум: $ 0,014 $ 0,014 $ 0,014 Исторический минимум: $ 0,000061746246530243 $ 0,000061746246530243 $ 0,000061746246530243 Текущая цена: $ 0,0001577 $ 0,0001577 $ 0,0001577 Узнайте больше о цене OPEN Ecosystem Token (OPN1)

Токеномика OPEN Ecosystem Token (OPN1): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики OPEN Ecosystem Token (OPN1) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OPN1, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OPN1. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OPN1, изучите текущую цену OPN1!

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